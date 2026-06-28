El proyecto de las pistas de atletismo de Lalín comienza con un módulo cubierto

Después de los rellenos de tierra en la superficie anexa al Lalín Arena en la que el Concello proyecta un complejo deportivo que arrancará con una pista de atletismo, la administración local continúa dando pasos para materializar esta infraestructura por fases y que tardará años en completarse. La junta de gobierno dio el visto bueno a la contratación del proyecto básico y de ejecución de un módulo cubierto de entrenamiento por un importe de 17.908 euros, trabajo que será realizado por la empresa Domínguez y Asociados Arquitectura. Es, en definitiva, una primera fase de la demandada infraestructura para la práctica del atletismo en un municipio con una escuela que rebasa los 200 deportistas.

Por otro lado, el Concello anunció el tercer Plan de Mellora de Instalacións Deportivas que, financiado por la Diputación, supone «a continuidade do traballo iniciado nos dous anos anteriores, ofrecendo espazos máis seguros, modernos e funcionais», indica la concejala Noelia Seijas. Entre las actuaciones previstas figura la adquisición de nuevo material para diferentes instalaciones, con una inversión de 17.999 euros, que permitirá dotar al Manuel Anxo Cortizo de un nuevo par de porterías ancladas, instalar un par de canastas fijas en el pabellón municipal y renovar la red de protección de la jaula de lanzamiento de atletismo del estadio del Cortizo.

También se acometerá la reposición del muro en la zona sur del campo de fútbol y la instalación de una nueva baranda de protección, con un presupuesto de 26.261 euros, mejorando tanto la seguridad como la conservación de la instalación. El plan incluye además la mejora de la sonorización del Cortizo y del Lalín Arena mediante la instalación de altavoces y una nueva mesa de sonido en la grada y en la sala de bike del multiusos, con una inversión de 10.493 euros.

En el campo de fútbol de Vilatuxe se realizarán obras de acondicionamiento de los vestuarios y se instalará un módulo de baño para el público, por 16.941 euros.

Otra de las actuaciones permitirá crear un nuevo gimnasio de uso para los clubes deportivos en el estadio Manuel Anxo Cortizo mediante el cierre de una zona con paneles específicos, además de la instalación de un motor para el portalón de acceso rodado, con una inversión de 17.972 euros. El pabellón municipal contará con una nueva rotulación y señalización, así como con la colocación de un vinilo en la cristalera del gimnasio, actuación valorada en 7.846 euros.

Entre las inversiones también destaca la construcción de una cubierta para la zona de juego de las pistas de petanca, por imponerte de 30.923 euros, mejorando las condiciones de uso durante todo el año.

En el módulo de salto del estadio Manuel Anxo Cortizo se instalará un módulo para guardar la colchoneta de salto con pértiga, con una inversión de 14.062 euros, garantizando una mejor conservación de este equipamiento.

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Finalmente, se renovará la superficie de juego de la pista número uno del pabellón municipal mediante la colocación de una nueva pista vinílica, con una inversión de 57.592 euros, una actuación que permitirá mejorar las condiciones para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.