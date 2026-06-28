El PP denuncia el abandono de las infraestructuras de Cruces

El Partido Popular de Vila de Cruces denuncia la inacción del gobierno municipal ante lo que considera el abandono de sus infraestructuras. Los vecinos de la parroquia de Merza se vieron obligados, según el PP, a limpiar y desbrozar las cunetas de un vial público usando sus propios medios. Esta situación no es un hecho aislado, sino que ocurre tras haber comunicado el problema previamente al concejal de Obras. A pesar de los avisos realizados con suficiente antelación, el Concello ignoró las demandas ciudadanas, forzando a la población a asumir tareas que corresponden en exclusiva a la administración. El vial afectado da acceso directo a dos establecimientos de hostelería y turismo que celebraban eventos importantes, «proyectando una imagen deplorable que contradice el supuesto apoyo institucional al desarrollo económico». El PP agradece el compromiso de los vecinos y lamenta que el ejecutivo municipal dé prioridad a la propaganda mediática antes que a los servicios básicos. Recuerda que hace poco se anunció la compra de un vehículo de obras para mejorar la organización, «pero la falta de planificación real desmonta el discurso oficial». Los populares de Vila de Cruces instan al gobierno que preside Luis Taboada a abandonar el márketing y cumplir la obligación de mantener los viales en condiciones óptimas. «Gobernar consiste en lograr que los servicios públicos funcionen», afirman.