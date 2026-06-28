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Las piscinas de Viascón, listas para su apertura

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Las piscinas fluviales de Viascón ultiman su puesta a punto para abrir esta temporada estival. Las obras de mejora y acondicionamiento, con una inversión de 120.274 euros, incluyen la renovación de accesos, pavimentos, zonas verdes, iluminación y accesibilidad del recinto.

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