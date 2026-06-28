Música
Maratón de festivales en Lalín y Silleda para despedir el curso
La comarca de Deza vivió un intenso fin de semana cultural con la celebración simultánea de múltiples festivales y conciertos de fin de curso que movilizaron a cientos de alumnos y agrupaciones locales. Las principales localidades de la zona concentraron una variada oferta cultural que abarcó desde la formación académica tradicional hasta las expresiones de la música folclórica y la narración oral. En Lalín, el protagonismo se dividió entre el fin de curso de Musicalín, la Festa do Socio de la Banda de Lalín y el concierto de la Asociación Cultural Carballo da Manteiga en la Praza da Igrexa. Asimismo, la carballeira de O Rodo acogió el festival del CICT Randela, mientras que el Auditorio Xosé Fernández fue la sede del festival de fin de curso de la Escola de Música de Vilatuxe. Por su parte, el municipio de Silleda sumó una gran actividad con la undécima edición del Música a Fartar en la Carballeira de Silva de A Bandeira. Finalmente, el VII Día da Música de Silleda completó esta programación poniendo un foco especial en la rica tradición oral y los cuentos populares.
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