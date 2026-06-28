Los contratos menores representan el 85% del total en el Concello de Lalín

El Concello de Lalín formalizó el año pasado 180 contratos por un importe total de 5,05 millones de euros. La mayoría fueron contratos menores, aunque el grueso del gasto se concentró en los procedimientos de mayor cuantía. El balance recoge 152 contratos menores, el 84,4 % de las adjudicaciones, por 918.176 euros. Frente a ellos, los 28 contratos mayores supusieron solo el 15,56 % de los expedientes, pero movilizaron 4,13 millones, el 81,83 % del volumen económico formalizado.

La contratación municipal, según datos de la plataforma estatal de rendición de las cuentas públicas, estuvo marcada por los servicios sociales y las obras públicas. El contrato de mayor cuantía fue el Servizo de Atención a Domicilio (SAF) adjudicado por 2.077.883 euros y que disparó los números del volumen absoluto de dinero movilizado ese año. Este expediente representa por sí solo más del 41 % del importe total del ejercicio y evidencia el peso de la atención a la dependencia dentro del presupuesto municipal. El segundo contrato más elevado correspondió a la construcción del edificio polivalente de Carragoso, con 792.718 euros. A considerable distancia se situaron la reparación y mantenimiento del parque móvil y la maquinaria municipal, con 246.999 euros; los trabajos de rozas en la red viaria pública, por 163.124 euros; y la mejora del camino municipal en Carracedo-San Paio, con 134.811 euros.

Entre los expedientes de mayor importe figuran actuaciones vinculadas a residuos y equipamientos. Es el caso de las campañas de información sobre la recogida separada de biorresiduos, por 128.260 euros, o del suministro de un vehículo todoterreno con plataforma elevadora y trituradora, por 105.741 euros. La construcción de un muro de contención en Doade, con 77.177 euros, y la adquisición de colectores y compostadores, por 69.754 euros, completan el grupo de contratos por encima de 60.000 euros junto al servicio de instalaciones para eventos municipales, adjudicado por 66.811 euros.

La programación cultural, festiva y de dinamización local también tuvo presencia. Entre los principales expedientes se incluye la nueva aldea de Papá Noel dentro de las Aldeas de Nadal, con 54.999 euros; el servicio Lalín Activa 2025, por 46.961 euros; y el suministro de marcadores para el estadio Manuel Anxo Cortizo y el pabellón municipal, por 33.577 euros. También aparecen la mejora de parques infantiles en O Rodo y O Regueiriño, en este caso por un importe de 48.166 euros, y la remodelación de aseos del pabellón, por 47.964 euros.

El análisis de los quince contratos de mayor cuantía muestra una fuerte concentración económica. Solo esos expedientes suman alrededor de 4,09 millones, más de ocho de cada diez euros formalizados por el Concello durante el pasado ejercicio. Esta concentración se explica, sobre todo, por el servicio de ayuda en el hogar y por la inversión en Carragoso, que juntos superan los 2,87 millones.

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En el extremo contrario, los contratos de menor importe responden a servicios puntuales, suministros o actividades culturales de pequeña escala, con cuantías que van desde unos pocos céntimos hasta varios cientos de euros. En la relación constan actividades, por ejemplo, del programa Ler conta moito, con contratos de entre 220 y 396 euros.