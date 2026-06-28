Bustamante roba el protagonismo en el penúltimo día de fiestas

Las fiestas de San Paio volvieron a sacar este sábado a cientos de personas a las calles de A Estrada en una jornada que dejó varias anécdotas curiosas. Desde primera hora de la mañana el casco urbano recuperó el trasiego habitual de las jornadas grandes de las patronales, con el ambiente reaprtido en diferentes puntos del centro y la música y el deporte como grandes reclamos.

Las tradicionales bombas de palenque dieron los buenos días a los vecinos a las 10.00 hora, coincidiendo con el comienzo del ya emblemático torneo de baloncesto 3x3 en la Alameda. Una hora después, la Charanga Os Atrevidos y la Banda Municipal de A Estrada pusieron la banda sonora al recorrido por las calles del centro antes de que esta última furmaciónla ofreciese, a las 13.00 horas, su concierto en la Alameda.

La Banda Agotaga de Ferrol da un pasacalles. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Mientras tanto, la Zona de los Vinos comenzaba a llenarse de público para la sesión vermú de D’Tazas desde las 14.00 horas. Por otra parte, las diferentes asociaciones de alfombristas fueron confeccionando durante toda la jornada una alfombra floral por Don Nicolás y Calvo Sotelo de más de 300 metros de largo. Esto dejo una de las estampas más esperadas del sábado, siendo el arte efímero todo un reclamo que crece en repercusión desde su incorporación al programa hace unos años.

Alfombra floral. / Bernabé / Amanda Castro

Animación musical de Os Atrevidos. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

La programación deportiva continuó por la tarde con el torneo de fútbol 7 AE League 2026 en la Zona Deportiva, mientras que la Praza do Mercado acogió la actuación infantil de Marta Iglesias, que combinó acrobacias aéreas, clown y humor para divertir a los más pequeños. Poco después, Os Atrevidos regresaron a las calles con un nuevo pasacalles que precedió al concierto ofrecido por la Banda de Cornetas y Tambores y Gaitas Agotaga de Ferrol en la Praza de Galicia.

Fans de Bustamante esperan en primera fila. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

A las ocho de la tarde llegó uno de los momentos más solemnes de la jornada con la misa del Santísimo, cantada por la Coral Polifónica Estradense en la iglesia parroquial. Tras la celebración religiosa, la procesión recorrió las calles del centro acompañada por la Banda Municipal de A Estrada y la formación Agotaga de Ferrol, en un acto que volvió a reunir a numerosos fieles y curiosos a lo largo del recorrido.

Participantes en el torneo de fútbol de A Estrada. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

No obstante, lo más llamativo del día fue la expectación generada por el concierto de David Bustamante, que se dejó notar mucho antes de que el artista subiese al escenario. Desde la mañana, seguidores llegados de diferentes puntos de España comenzaron a ocupar las primeras filas de la Praza de Galicia. Provistos de sillas plegables, mesas de camping y sombrillas, esperaron durante horas para asegurarse un buen sitio desde el que ver a su ídolo. Una imagen poco habitual en la villa estradense que se convirtió en una de las anécdotas de la jornada y despertó la curiosidad de quienes paseaban por el centro.

3x3 de Basket en la Alameda. | TRES INSUAS

La noche reservaba todavía dos de las citas más esperadas del día. A las 22.30 horas, la orquesta Galilea comenzó la verbena en la Porta do Sol, mientras que una hora después Bustamante hizo su aparición en una abarrotada Praza de Galicia.

Actuación en la Praza do Mercado. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Todo lo bueno se acaba y las patronales estradenses afrontan hoy su última jornada. Las bombas de palenque abrirán el día a las 10.00 horas y, una hora más tarde, la Banda Cultural de A Estrada recorrerá las calles en pasacalles antes de ofrecer su concierto, a las 13.00 horas, en la Alameda. A las 13.30 actuará la Moa Dixie Band en la Praza do Mercado.

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La programación continuará por la tarde con las semifinales y la final de la AE League 2026, desde las 16.00 horas en la Zona Deportiva, y con la final del XVI Torneo de Tenis Dobles Fiestas de San Paio, prevista para las 17.00 horas en el Recreo Cultural. Entre las 18.00 y las 20.00 horas se celebrará la actividad juvenil X-FEST, con propuestas de skate, grafiti, rap y realidad virtual, mientras que a las 18.30 horas Dani Barreiro Kids protagonizará el espectáculo infantil en la Praza do Mercado. La Charanga Europa animará las calles desde las 19.30 horas y, a partir de las 21.30, la Praza da Constitución acogerá el sorteo del Escaparate y la primera actuación de la Orquesta Cinema. El broche final llegará a las 00.00 horas con los fuegos artificiales en la Rúa 56 y, media hora después, con la segunda sesión de la Orquesta Cinema.