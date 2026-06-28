Brillante broche de oro para la Escola Municipal de Patinaxe de Silleda

El pabellón municipal César G. Fares de Silleda se vistió de gala este viernes para albergar el festival de fin de curso de la Escola Municipal de Patinaxe. Sobre la pista, cerca de 120 alumnos demostraron su talento, evolución y pasión por este deporte ante un público entregado.El evento ofreció un vistoso espectáculo que combinó la técnica de las actuaciones individuales con la coordinación de las coreografías en grupo. Cada puesta en escena reflejó el intenso trabajo realizado por los patinadores durante toda la temporada.Esta exitosa jornada deportiva fue posible gracias a la colaboración del Concello de Silleda junto a la Fundación Semana Verde de Galicia, consolidando el patinaje como un referente local.