Autorizan trabajos de mantenimiento en el santuario de O Corpiño

El Concello de Lalín aprobó la concesión de una licencia municipal a la Diócesis de Lugo para acometer trabajos de mantenimiento en el santuario de O Corpiño. El permiso se ajusta a una solicitud de la institución religiosa para llevar a cabo la sustitución parcial de la cubrición y el acondicionamiento de pavimentos exteriores en este templo de la parroquia de Santa Baia de Losón.

El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a 20.140 euros y el permiso del ayuntamiento determina que los trabajos deben arrancar antes de seis meses y la finalización está autorizada para un límite de tres años. La licencia aprobada por la junta de gobierno local el pasado día 19 concreta que las actuaciones corresponden a obras exteriores de conservación que no modifican superficies, volumen no la configuración de la edificación primitiva.

Protección integral

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El santuario de O Corpiño figura en el Catálogo de Bens Protexidos del planeamiento urbanístico municipal con un nivel de protección integral. Asimismo, en el Plan Xeral fue incluida la carballeira que rodea el santuario con el nivel de protección, en este caso, forestal. En el expediente aportado por la parte solicitante consta además la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre un bien en la iglesia.