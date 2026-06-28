Unas 800 familias de Lalín participan en el programa sobre biorresiduos

En torno a 800 familias del núcleo urbano de Lalín se han adherido al programa municipal sobre recogida selectiva, en este caso con la implantación del contenedor de quinta fracción para el depósito de biorresiduos que ya no van al colector verde. En la junta de gobierno de mediados de mes se aprobaron 54 solicitudes, con lo que las estimaciones del departamento municipal de Medio Ambiente apuntan a que son ya 800 las unidades familiares partícipes.

La aprobación de la inclusión en este censo conlleva asimismo que el ayuntamiento autorice el descuento del 10 por ciento sobre el importe anual del recibo de la basura.

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La administración local lanzó a finales del año pasado la campaña Eu son do marrón con el fin de sensibilizar a la población sobre este nuevo modelo de recogida selectiva de residuos. Para hacerla efectiva se distribuyeron por el núcleo urbano 150 contenedores con dispositivo de cierre de llave, unos 1.200 minicubos para los domicilios y bolsas compostables, entre otros recursos. Mientras en la trama urbana funciona el sistema de contenedor, para el rural el modelo empleado es el compostaje y en este caso el Concello también distribuyó composteros para las viviendas unifamiliares.