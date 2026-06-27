Silleda invierte más de 259.000 euros en la mejora de viales rurales

El Concello de Silleda mantuvo una reunión informativa con los vecinos de Pedrouzo, en la parroquia de Graba, para detallar el próximo proyecto de mejora, accesibilidad y acondicionamiento de dos ramales viarios esenciales. La intervención, motivada por el deterioro debido al uso vecinal y al tráfico agrícola, incluirá la reparación profunda del firme asfáltico, la limpieza integral de las cunetas para optimizar el drenaje y la aplicación de un firme especial de hormigón armado para garantizar durabilidad y resistencia. Esta actuación se enmarca en un plan de infraestructuras que beneficiará a Cervaña y Cortegada, con un presupuesto de 259.561,26 euros financiado por la Deputación a través del programa Máis Provincia, y actualmente el proyecto se encuentra en fase de licitación. La alcaldesa Paula Fernández destacó que estas obras son prioritarias y señaló que la reunión permitió explicar los detalles técnicos sobre el terreno, escuchar las aportaciones de los residentes y resolver dudas antes del inicio de los trabajos de ejecución.