Infraestructuras
Silleda invierte más de 259.000 euros en la mejora de viales rurales
Los trabajos de acondicionamiento afectan a caminos en Pedrouzo, Cervaña y Cortegada
El Concello de Silleda mantuvo una reunión informativa con los vecinos de Pedrouzo, en la parroquia de Graba, para detallar el próximo proyecto de mejora, accesibilidad y acondicionamiento de dos ramales viarios esenciales. La intervención, motivada por el deterioro debido al uso vecinal y al tráfico agrícola, incluirá la reparación profunda del firme asfáltico, la limpieza integral de las cunetas para optimizar el drenaje y la aplicación de un firme especial de hormigón armado para garantizar durabilidad y resistencia. Esta actuación se enmarca en un plan de infraestructuras que beneficiará a Cervaña y Cortegada, con un presupuesto de 259.561,26 euros financiado por la Deputación a través del programa Máis Provincia, y actualmente el proyecto se encuentra en fase de licitación. La alcaldesa Paula Fernández destacó que estas obras son prioritarias y señaló que la reunión permitió explicar los detalles técnicos sobre el terreno, escuchar las aportaciones de los residentes y resolver dudas antes del inicio de los trabajos de ejecución.
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