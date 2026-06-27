Programación municipal
Los ‘Seráns Culturais’ ofrecerán circo, maxia, concertos ou cine na rúa en Vila de Cruces
As actividades desenvolveranse entre os meses de xullo e agosto | A Festa da Rapazada será o 31 de xullo no antigo campo de fútbol de Piloño, en colaboración co coletivo Garatuzas
redacción
O Concello de Vila de Cruces desenvolverá nos meses de xullo e agosto a programación dos Seráns Culturais, unha proposta con actividades para todos os públicos que combinará circo, clown, maxia, cine na rúa e concertos de agrupacións locais e doutras procedencias. As citas celebraranse na Praza do Concello, cos venres orientados ao público infantil e familiar e os sábados abertos a todos os públicos.
O programa abrirase o 3 de xullo cun obradoiro de circo para nenas e nenos a partir de catro anos, de 17:30 a 20:00 horas, a cargo da Escola Saltimbanquis. A continuación, ás 20:30 horas, representarase Autoestopista Intergaláctico, de Aitor Garuz e Pistacatro Productora de Sueños, un espectáculo de ciencia ficción que combina clown, transformismo e cambios de personaxes para crear escenas cómicas.
A música tomará a substitución o sábado 4 co concerto de Merza Brass, ás 20:30 horas, tamén na Praza do Concello. A formación de metais ofrecerá un repertorio con pezas dos anos 80. A maxia chegará o venres 10 de xullo da man do Mago Teto, que presentará ás 20:30 horas As nosas letras. O espectáculo emprega o galego como fío condutor e rende homenaxe á cultura e á tradición do país con referencias á literatura galega, as cantigas de Afonso X, a espada enmeigada de Merlín e Familia, o espírito de Castelao e obras de Risco, Rosalía e Blanco Amor.
O sábado 11 regresará a música coa actuación de Xuntounos Ela, agrupación local, que versionará pezas musicais. A cita será ás 20:30 horas. O venres 17 haberá cine familiar ao aire libre coa proxección de ¡Salta!, ás 22:30 horas. A película, protagonizada por Tamar Novas, recibiu o Premio á Mellor Interpretación Masculina nos Premios Mestre Mateo 2023.
O Coro Voces da Terra actuará o sábado 18 de xullo, ás 20:30 horas, cun concerto de música tradicional. O clown volverá ao programa o venres 24 coa función infantil e familiar A Estrada, de Natalia Outeiro, coñecida como Pajarito Pallasa. A obra propón unha road movie cunha pallasa ao volante por un territorio imaxinario, con referencias dos noventa, humor e nostalxia.
O mes pecharase o venres 31 coa 4ª Festa da Rapazada, organizada por Garatuzas de Piloño e o Concello, coa colaboración da Deputación de Pontevedra. Será desde as 16:00 horas no antigo campo de fútbol de Piloño, con zona gastronómica, sorteos, inchables e fin de festa con Peter Punk. A entrada custará 10 euros e será gratuíta para socios de 3 a 18 anos de Garatuzas e para nenos de 0 a 2 anos.
En agosto, a programación continuará o sábado día 1 co concerto de Xacarandaina, ás 20:30 horas na Praza do Concello. O coro de 40 voces da Coruña interpretará pezas da tradición galega. O resto das citas anunciaranse en vindeiras datas.
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