Rodeiro destina este año una cifra récord de 1,4 millones de euros para el arreglo de pistas

El gobierno local de Rodeiro ha respondido con firmeza a las acusaciones de «parálisis» vertidas por el Partido Popular de la localidad, calificándolas abiertamente de «demagoxia». El alcalde en funciones, Alberte Lamazares, y el concejal de Servizos Básicos, Manuel Deza, pretenden desmontar las críticas de la portavoz popular, Cati Somoza, presentando cifras récord de inversión y demostrando con hechos que el Concello se encuentra actualmente «a pleno rendemento».

El ejecutivo municipal rodeirense detalló que la inversión total destinada al rural para este año 2026 alcanzará la cifra histórica de 1.462.512 euros, orientados íntegramente al asfaltado y arreglo de pistas públicas. De esta cantidad millonaria, un bloque de más de 539.000 euros ya está formalmente adjudicado con un plazo de ejecución que se extenderá hasta el otoño. Esto incluye una mejora viaria en la parroquia de Álceme, adjudicada esta misma semana por un importe superior a los 40.000 euros. Asimismo, el gobierno local ha logrado una subvención de la Xunta de Galicia de casi 102.000 euros que saldrá a licitación pública de forma inminente, mientras que el resto de los fondos solo dependen de convenios con otras administraciones.

Despliegue

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Para demostrar la intensa actividad diaria en el municipio cambote, el ejecutivo detalló un despliegue de operarios a pie de calle durante este viernes sin precedentes en la historia local. Los trabajadores se encuentran realizando tareas clave como bacheo intensivo, mantenimiento de traídas de agua, limpieza y prevención de incendios mediante desbroces en A Portela. Además, el personal última los detalles para abrir la piscina municipal este sábado y poder ofrecer un servicio muy demandado en la época estival. Finalmente, Lamazares ha lanzado un reto directo a Somoza de cara al próximo pleno municipal, instándola a demostrar con datos reales sobre la mesa si en alguno de los años en los que ella gobernó en Rodeiro se alcanzó una cuantía económica semejante para invertir en las aldeas. Un reto que espera le sea contestado en la próxima cita plenaria en el consistorio.