La procesión del San Paio desborda la Calvo Sotelo en su día grande

El viernes del San Paio respiró más tranquilo tras el aguacero del jueves durante a última hora de la tarde. El día festivo de esta edición prometía gran ambiente en la localidad, complementado con un cielo despejado y temperaturas agradables, una previsión que finalmente cumplió expectativas, especialmente durante la tarde. El día central de las celebraciones patronales transcurrió sin contratiempos.

Alumnos de la Agasp ante la iglesia parroquial. | BERNABÉ

La única modificación significativa fue la que afectó al torneo de fútbol sala 3x3, previsto inicialmente en la Alameda, pero que debido a las previsiones meteorológicas tuvo que ser trasladado al pabellón del CEIP Pérez Viondi, donde los encuentros pudieron desarrollarse con total normalidad durante toda la jornada.

La imagen del patrón estradense en procesión por las calles del centro. | BERNABÉ

El día arrancó, como es tradición, con las bombas de palenque anunciando el inicio de las celebraciones. Poco después, la Praza do Mercado se convirtió en el punto de partida de la ya clásica Fiesta de la Bicicleta, que volvió a reunir a cerca de 200 participantes de todas las edades en una actividad pensada para fomentar el deporte y la convivencia. En paralelo, la Charanga Noroeste comenzó a animar las calles del centro de la villa con un pasacalles que puso la banda sonora a una mañana en la que la música fue absoluta protagonista del programa.

Asistentes a la Festa da Bicicleta en Praza do Mercado. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Otro de los eventos que atrajo a numerosos asistentes fue el concierto de Pacordas en la Praza de Galicia, mientras que la sesión vermú, a cargo de Punto Zero en la Porta do Sol, fue la encargada de prolongar el ambiente festivo hasta bien entrado el mediodía . Aprovechando la mejoría en el tiempo, bares y terrazas comenzaron a llenarse de clientela dispuesta a abrir apetito parael fin de semana.

Ambiente en el tardeo de la Zona dos Viños con sesión DJ. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Ya por la tarde, la actividad se trasladó a la Zona de los Vinos, donde el popular formato tardeo volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atracción del programa. Leite con Jalletas y Latexo Percusión fueron calentando motores con sus actuaciones antes de dar paso a la sesión de los DJ Julián y Pedro Rivis.

Participantes en el torneo de 3x3 de fútbol sala en el Pérez Viondi. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

A las 19.30, la Praza de Galicia acogió el concierto de la Banda de Silleda. Media hora más tarde dio comienzo la misa solemne en honor a San Paio, patrón estradense, en la iglesia parroquial. La ceremonia estuvo cantada por la Coral Voces Amigas de Moraña e incluyó, además, la confirmación de un total de sesenta personas.

La Banda Municipal de Silleda actúa en la Praza de Galicia. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

Concluida la eucaristía, y como es tradición, decenas de personas comenzaron a congregarse en el entorno de la calle Calvo Sotelo para presenciar la tradicional procesión del patrón estradense. La imagen de San Paio recorrió las principales calles del centro acompañada por la Banda de la Brilat, la Banda Municipal de Silleda y la 18.ª promoción de la Policía Local de Galicia de la Agasp. Asimismo, entre la comitiva estaban presentes el alcalde, Gonzalo Louzao, el conselleiro de Cultura, José López Campos, y el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, además de miembros de la corporación municipal y de grupos de la oposición, que presidieron el desfile.

La música volvió a tomar el relevo a partir de las diez y media con la actuación de Ortiga en la Praza de Galicia.. Apenas una hora y media después, la emblemática orquesta Panorama hizo su aparición en la Praza da Constitución para poner el broche de oro a una jornada que volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria de las fiestas de San Paio.

Las fiestas continuarán hoy, sábado, con una nueva jornada cargada de actividades. A las 10.00 horas volverán a sonar las tradicionales bombas de palenque y arrancará el torneo de 3x3 de baloncesto en la Alameda. Una hora más tarde, a las 11.00, recorrerán las calles la Charanga Os Atrevidos y la Banda Municipal de A Estrada, que ofrecerá un concierto a las 13.00 horas en la Alameda. A las 13.30 comenzará la sesión vermú con D’Tazas en la Zona de los Vinos y, desde las 14.00 horas, podrá contemplarse la alfombra floral confeccionada por la Asociación de Alfombristas de A Estrada en las calles Calvo Sotelo, Ulla y Don Nicolás. Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se disputará el torneo de fútbol 7 AE League 2026 en la Zona Deportiva.

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El programa continuará a las 18.30 con la actuación infantil de Marta Iglesias en la Praza do Mercado; a las 19.00, con un nuevo pasacalles de Os Atrevidos; y a las 19.30, con el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores y Gaitas Agotaga de Ferrol en la Praza de Galicia. A las 20.00 horas se celebrará la misa del Santísimo en la iglesia parroquial, cantada por la Coral Polifónica Estradense, seguida de la tradicional procesión acompañada por la Banda Municipal de A Estrada y la Banda Agotaga de Ferrol. La jornada festiva concluirá con la actuación de la orquesta Galilea a las 22.30 horas en la Porta do Sol, el concierto de David Bustamante a las 23.30 en la Praza de Galicia y una segunda sesión de Galilea a partir de la 1.00 de la madrugada.