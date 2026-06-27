Vila de Cruces
El PP alerta de un ajuste de de 300.000 euros en las cuentas municipales
redacción
El Grupo Municipal del Partido Popular de Vila de Cruces sostiene que la situación económica del Ayuntamiento confirma las advertencias que venía realizando sobre la gestión financiera del gobierno local. Los populares destacan que el municipio será el único de la comarca que recibirá este año menos fondos procedentes de la participación en los ingresos del Estado, lo que, aseguran, reducirá su capacidad económica. A esta circunstancia se suma la aplicación de un Plan Económico-Financiero por el incumplimiento de la regla de gasto, que obligará al Concello a realizar un ajuste superior a los 300.000 euros para reequilibrar sus cuentas. El PP atribuye esta situación al aumento del gasto aprobado por el ejecutivo municipal con el respaldo del BNG y reclama una gestión económica más rigurosa, responsable y orientada a garantizar la estabilidad financiera del Ayuntamiento en los próximos años.
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