Las pensiones en A Estrada promedian 1.098 euros y en Rodeiro están en 922

Deza y Tabeirós-Montes contabilizan 17.915 pensiones de la Seguridad Social, 109 menos que en 2024, cuando eran 18.024. La caída de perceptores, del 1 %, contrasta con el incremento de las cuantías, que suben en todos los municipios. El importe medio conjunto alcanza los 1.052 euros, 53 más que el año anterior, pero aún queda 243 euros por debajo de la media gallega, situada en 1.296 euros.

La distancia con Galicia se aprecia incluso en los mejores registros. A Estrada presenta la pensión media más alta, con 1.089 euros, pero se mantiene 207 euros por debajo del promedio autonómico. En el extremo contrario está Rodeiro, con 922 euros, 374 menos que la media gallega. También las máximas por sexos quedan lejos de Galicia: la cuantía masculina más alta corresponde a A Estrada, con 1.220 euros, 243 menos que la media gallega de los hombres, mientras que la más baja es la de Rodeiro, con 947 euros, 516 menos. Entre las mujeres, Lalín marca el máximo, con 988 euros, 146 menos que el promedio gallego femenino, y Dozón registra el mínimo, con 893 euros, 241 menos.

A Estrada continúa como el municipio con más prestaciones, 5.684, aunque pierde 33 respecto al año anterior. Su importe medio sube 53 euros, hasta los 1.089, el mayor de los ocho concellos. Lalín ocupa la segunda posición, con 4.999 pensiones, ocho más que en 2024, y una media de 1.075 euros, tras un incremento de 55. Entre ambos concentran 10.683 prestaciones, casi seis de cada diez de las comarcas.

Silleda contabiliza 2.440 pensiones, 24 menos, con una cuantía media de 1.039 euros, 46 más que hace un año. Vila de Cruces baja a 1.669 prestaciones, veinte menos, pero su importe medio crece 58 euros y alcanza los 1.049. Agolada registra 808 pensiones, tres menos, y una media de 1.039 euros, con el mayor incremento municipal: 62 euros. En Forcarei figuran 1.118 prestaciones, trece menos, con una pensión media de 945 euros, 49 más. Rodeiro suma 850, 28 menos, y una media de 922 euros, tras subir 40. Dozón, el concello con menor volumen, aumenta de 343 a 347 pensiones y eleva su cuantía media en 42 euros, hasta 935.

El balance de incrementos medios muestra avances de entre 40 y 62 euros. Agolada lidera la subida, seguida de Vila de Cruces, Lalín, A Estrada, Forcarei, Silleda, Dozón y Rodeiro. En términos relativos, el crecimiento más intenso también corresponde a Agolada, con un 6 %, mientras que el resto se mueve en torno al 5 %, salvo Rodeiro, que queda algo por debajo.

La comparación por sexos mantiene una brecha clara. En el conjunto de los ocho municipios hay más pensiones femeninas que masculinas, 9.366 frente a 8.549, pero las cuantías de los hombres son superiores. Ellos cobran de media 1.153 euros y ellas 960, una diferencia de 193 euros. A Estrada concentra la mayor distancia, con 1.220 euros para los hombres y 969 para las mujeres, mientras que las brechas más reducidas se dan en Rodeiro y Forcarei.

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El mapa comarcal confirma así una doble lectura: las pensiones mejoran en importe, pero el territorio continúa por debajo de los estándares gallegos. Los concellos con menores cuantías quedan más de 350 euros por debajo.