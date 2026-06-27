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Muere un camionero de Silleda de 53 años en la autopista

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marcos manteiga

Silleda

Un camionero perdió la vida este viernes tras sufrir un accidente en la AP-53 a su paso por Vedra. Y pese a que hasta el lugar se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Se sospecha que el piloto –el silledense Pablo de la Torre, de 53 años– pudo sufrir una indisposición o ataque mientras conducía, perdiendo el control del tráiler de la empresa Avipor.

El 112 Galicia tuvo constancia del accidente a las 14:50 horas a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Pocos minutos después, un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para informar de que un camión había sufrido un accidente y había impactado contra el quitamiedos en la AP-53, a la altura del kilómetro 14,5, a su paso por la parroquia de San Mamede de Ribadulla, en el municipio de Vedra.

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