El IES Aller Ulloa se alza con el Premio Galicons-net 2026 de educación

El IES Aller Ulloa ha sido galardonado con el Primer Premio Galicons-net 2026 en la Categoría C, dirigida a Bachillerato, Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. La comunidad educativa celebra con orgullo este reconocimiento obtenido gracias al proyecto «Sumando valores, restando riscos», que destaca por abordar la educación financiera, los derechos de los consumidores y el consumo responsable.A través de una metodología interdisciplinar, el centro logró integrar estos contenidos transversales en diferentes materias y ciclos formativos. El proyecto ha contribuido de manera significativa a fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico, la toma de decisiones responsables y el desarrollo de competencias fundamentales para su vida personal, académica y profesional. Este galardón supone un valioso aval al esfuerzo, la implicación y el compromiso demostrado por todo el alumnado participante a lo largo del curso. Asimismo, resalta la colaboración del profesorado que hizo posible la actividad. El premio es el resultado directo de un exitoso trabajo compartido, basado en la innovación educativa, la cooperación y el aprendizaje significativo. Con este logro, el instituto reafirma su apuesta por seguir impulsando iniciativas que ayuden a formar una ciudadanía más consciente, crítica y responsable.