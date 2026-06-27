Equina Galicia incorpora concurso de doma clásica

Equina Galicia celebrará del 10 al 12 de julio su duodécima edición en el recinto ferial de Silleda con un programa reforzado que combinará competiciones de alto nivel y actividades dirigidas al público general. Organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galici, Accega, con la colaboración de la Fundación Semana Verde, el certamen volverá a situar como eje principal el Campeonato de España Pura Raza Española-Ancce de Galicia, que mantiene la máxima categoría de tres estrellas por quinto año consecutivo.

La prueba será clasificatoria para la final del Campeonato del Mundo que se disputará en noviembre en Sevilla, dentro del Salón Internacional del Caballo, Sicab, y la organización espera repetir entre los tres campeonatos españoles con mayor participación en la categoría de tres estrellas, reforzando además el carácter internacional de la cita.

Entre las novedades destaca la incorporación, por primera vez, de un concurso nacional de Doma Clásica de dos estrellas, una categoría de elevada exigencia técnica, además del estreno de una Copa Ancce de esta disciplina, única actualmente en el norte de España y también clasificatoria para el Sicab. El programa incluirá igualmente la Copa Concello de Silleda, la Copa Turismo Rías Baixas, la Copa Accega y el Trofeo Xunta de Galicia-Medio Rural.

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La cita se completará con una prueba nacional de Equitación de Trabajo, que ya ha confirmado participantes de diversos puntos de la península como Extremadura, Andalucía y Castilla y León, una competición del Campeonato Gallego de Enganches, bautismos hípicos para niños y conferencias especializadas sobre el mundo del caballo.