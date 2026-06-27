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Dozón destinará 105.000 euros a gasto corriente

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redacción

Dozón

El Concello de Dozón destinará 105.000 euros para gasto corriente. Los fondos proceden del programa + Provincia de la Diputación.

Financiará mantenimiento de la red vial, infraestructuras, suministros energéticos, alumbrado público, asesoría jurídica o la recogida de residuos.

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