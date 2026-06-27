Un dezano en la corte de los «Emmy» ibéricos

El profesor del IES Aller Ulloa de Lalín, Severiano Casalderrey, se ha incorporado al Círculo Profesional de las Series Españolas, la entidad sectorial nacida para estructurar la producción televisiva nacional y promover los premios Anillos de Oro. La designación amplía la representación de la crítica especializada en el colectivo, concebido para agrupar a los profesionales del sector en pleno auge internacional de la ficción televisiva en España. La inclusión de Casalderrey en el colectivo se procesó de forma inmediata tras el interés manifestado por el analista, coincidiendo con la apertura del órgano hacia los especialistas de los medios de comunicación. El ingreso refuerza el componente de análisis y evaluación dentro del Círculo, que aspira a consolidarse como la voz de la industria de la pequeña pantalla en el país.

El propio especialista detalló el procedimiento que formalizó su entrada en la organización: «En el momento que me enteré que a los críticos se les daba la oportunidad de pertenecer al colectivo me puse en contacto con ellos y de un día para otro ya me aceptaron en el Círculo». Pese a la rapidez de la validación, los plazos administrativos impidieron la participación del crítico en las decisiones de la gala inaugural, que se llevó a cabo recientemente en el archipiélago canario. «La nota negativa es que para la primera edición no pude votar porque se celebró la semana pasada en Tenerife y no pude votar, pero para las próximas y que ahora como ya soy miembro del Círculo, pues sí que podré votar en el futuro», constató Casalderrey.

El Círculo Profesional de las Series Españolas se constituyó formalmente a finales del año pasado con el propósito explícito de estructurar un ámbito laboral que carecía de un espacio corporativo propio e independiente. Su principal vector de visibilidad externa radica en los premios Anillos de Oro, unos galardones diseñados con la ambición de emular el prestigio y el funcionamiento de los Premios Emmy estadounidenses en el territorio nacional.

La justificación de la entidad se ampara en el crecimiento y la proyección exterior del producto audiovisual fabricado en España, un factor clave para entender la idoneidad temporal de la iniciativa. Según palabras de Casalderrey: «El tema es que el año pasado en septiembre se crea el Círculo Profesional de las Series Españolas. Nace como una especie de nueva comunidad profesional en la que lo que se busca es agrupar a los profesionales sobre todo de las series nacionales, porque era un ámbito que no estaba trabajado, por decirlo de alguna forma, que no estaba contemplado».

A este respecto, el analista incidió en el vacío institucional que venía arrastrando la industria televisiva: «Hasta cierto punto lo que buscaban los de este círculo, pues era llenar ese vacío, sobre todo, pues promocionando las series a través de unos premios que al final van a ser los Anillos de Oro y que seguía algo así como los Emmy españoles. Aquí en España hasta 2025, pues no se les ocurrió poner en marcha algo parecido. A ver, también hay que tener en cuenta que el mundo de las series y sobre todo de las series españolas, ahora mismo a nivel internacional, está teniendo una especie de expansión tremenda. En todos lados, así que podemos entender que sea este el momento justo para tener unos premios en los que se valorase este apartado de visual».

La incorporación a esta comunidad profesional representa un punto de inflexión formal en la trayectoria de Casalderrey, cuya firma estuvo históricamente vinculada al análisis estrictamente cinematográfico. La diversificación hacia el formato de las series de televisión le ha obligado a reconfigurar su identidad corporativa y descriptiva dentro de los medios de comunicación de masas.

El autor asume este cambio como una consecuencia natural de la evolución de su trabajo técnico: «Pues con esto como que voy expandiendo un poquito también mi representación, ¿no? Porque antes me presentaba más bien como crítico de cine, pero con el tema del programa de radio, pues sí que me fui abriendo un poquito más al mundo de las series y ahora casi voy a tener que cambiar de denominación y voy a tener que presentarme más bien como crítico audiovisual, ¿no?».

Esta mutación profesional coincide en el tiempo con la finalización del curso de su principal espacio de emisión radiofónica y la consolidación de una red de colaboraciones que abarca prensa digital, televisión generalista y plataformas digitales especializadas.

El crítico expuso las cifras de su desempeño en los últimos meses y la diversificación de sus análisis: «Este viernes sacamos el último programa de Cinema nas Ondas. Este año fue la segunda temporada y 28 programas oficiales, porque lo sacamos cada 15 días y además hicimos especiales».

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El alcance de estas sinergias informativas abarca un espectro multipantalla y territorial diverso, consolidando la presencia de su firma en entornos variados del panorama mediático gallego y digital. «Este año también así como balance, pues hice colaboraciones como Pontevedra Viva, Radio Estrada, con Telemiño, con un programa de YouTube que se llama Desde el Sofá y otro podcast de YouTube que está especializado en el mundo de la animación», concluyó el especialista al hacer una evolución final de su año.