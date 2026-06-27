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Cooperativas de las comarcas reciben fondos de la Diputación

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redacción

Lalín

La Diputación aporta fondos a Cooperación Agrícola de Forcarei, con 32.000 euros y en Lalín Aprodeza (29.000), Campodeza (32.000), Cooperativa de Botos (23.000 ), Gandeiros do Deza (24.000 ), Val do Deza (6.000 ) y Xuncoga (28.000 ). Y O Rodo, de Rodeiro, unos 30.000. n

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