Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familia de Marín desaparecidaArchivo causa contra JácomeTraspaso AP-9Adjudicación Armón de SalvamentoApuñalamiento en VigoEnma LópezCondenada por injurias en Vigo
instagramlinkedin

Mantenimiento

El BNG de Vila de Cruces denuncia el abandono de los desbroces en el rural

La formación reclama un plan urgente para mejorar la seguridad vial y prevenir incendios forestales.

El BNG reclama un plan urgente de desbroces.

El BNG reclama un plan urgente de desbroces. / cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran Campos

Vila de Cruces

El BNG de Vila de Cruces ha denunciado el estado de abandono que presentan las carreteras y sus márgenes por la falta de desbroces al inicio del verano. La formación nacionalista advierte de que la maleza invade varios viales, como en Fontao y Cumeiro, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo para la circulación. Además, critica que el municipio quedase fuera del convenio entre la Xunta, la Fegamp y Seaga para la gestión de la biomasa.

Prevención

El portavoz municipal, Álex Fiúza, asegura que "mentres o resto de concellos planificaron os traballos hai meses, o goberno local carece de capacidade de xestión". También alerta del peligro de incendios: "Deixar as marxes das estradas sen rozar en pleno verán é unha temeridade". El BNG reclama un plan urgente de limpieza y mantenimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents