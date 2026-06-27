El BNG de Vila de Cruces denuncia el abandono de los desbroces en el rural

El BNG de Vila de Cruces ha denunciado el estado de abandono que presentan las carreteras y sus márgenes por la falta de desbroces al inicio del verano. La formación nacionalista advierte de que la maleza invade varios viales, como en Fontao y Cumeiro, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo para la circulación. Además, critica que el municipio quedase fuera del convenio entre la Xunta, la Fegamp y Seaga para la gestión de la biomasa.

Prevención

El portavoz municipal, Álex Fiúza, asegura que "mentres o resto de concellos planificaron os traballos hai meses, o goberno local carece de capacidade de xestión". También alerta del peligro de incendios: "Deixar as marxes das estradas sen rozar en pleno verán é unha temeridade". El BNG reclama un plan urgente de limpieza y mantenimiento.