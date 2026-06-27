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La Biblioteca de Silleda abrirá en verano lunes a viernes de mañana

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redacción

Silleda

La Biblioteca Municipal Daniel Castelao de Silleda aplicará durante los meses de julio y agosto su habitual horario de verano, con apertura de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas.

El servicio municipal adapta así su apertura al período estival, manteniendo la atención matinal para acceder al préstamo bibliográfico, la consulta de fondos o el estudio en sus dependencias.

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