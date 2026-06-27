Agolada contará con un Espazo da Memoria en Os Pendellos

El pleno ordinario de Agolada celebrado este viernes concluyó con la aprobación de varias iniciativas. Se validó por unanimidad la moción del grupo mixto relativa a la conservación de la imprenta Novagráfica y la creación de un Espazo de Memoria en Os Pendellos. Asimismo, prosperó la propuesta para reforzar los servicios sociales municipales, lo que complementa la reciente publicación de la bolsa de empleo para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La propuesta, también del grupo mixto, para recuperar el área de Brocos fue rechazada por el gobierno municipal, que estudiará futuras actuaciones. La oposición recordó que el canon del embalse de Portodemouros no revierte en las parroquias y se debatió sobre la falta de proyectos previos en la zona. Por otra parte, se respaldó la moción del Partido Popular para agilizar las concentraciones parcelarias. Este proceso arrastra más de veinte años de retraso, lo que generó debate sobre las responsabilidades de la Xunta de Galicia y el papel de la Asociación Queremos Parcelarias. También se aludió a la pregunta parlamentaria de la diputada Ariadna Fernández sobre esta situación. En el apartado de ruegos y preguntas se plantearon cuestiones sobre el centro de salud, personal e infraestructuras. La única respuesta concreta del ejecutivo local fue que las piscinas municipales abrirán este año en la semana del 6 de julio.