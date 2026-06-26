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Piscinas municipales

Silleda y A Bandeira inician el 6 los cursos de natación

Las actividades son para niños a partir de 5 años y para adultos | Están disponibles los bonos para la temporada

Usuarios de la piscina municipal de Silleda. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Usuarios de la piscina municipal de Silleda. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Alfonso Loño

Alfonso Loño

Silleda

El Concello de Silleda abrirá el martes las piscinas municipales e iniciará ese mismo día, a partir de las 12.00 horas, la inscripción para los cursos de natación de verano. La oferta se desarrollará tanto en el recinto de la capital municipal como en A Bandeira y está dirigida a niños a partir de 5 años y a personas adultas. Las clases comenzarán el lunes día 6 y se organizarán por las mañanas, desde las 12.00 horas, con turnos que se fijarán en función del número de participantes.

El Concello mantiene también este verano los cursos de gimnasia en el agua para adultos. Las inscripciones deberán formalizarse con el propio personal de socorrismo en las instalaciones. El precio para las personas abonadas será de 3 euros al mes en la modalidad infantil y de 9 euros para adultos, mientras que quienes no dispongan de bono deberán abonar 20 euros mensuales.

Los bonos para toda la temporada ya están a la venta en la planta baja de la casa consistorial. Para los residentes en Silleda cuestan 20 euros en el caso de los adultos y 16 euros para niños de hasta 16 años. Para los no empadronados, las tarifas son de 35 euros para adultos y 25 para menores. El ayuntamiento ofrece además bonos familiares para vecinos empadronados. Cada titular abonará 10 euros; si se incluye un hijo, pagará 16; si son dos, el segundo tendrá una tarifa de 8 euros, y a partir del tercer hijo no se aplicará coste añadido.

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Las piscinas de Silleda y A Bandeira abrirán de lunes a viernes de 14.30 a 20.30 horas. Los sábados, domingos y festivos funcionarán de 15.00 a 20.30. La entrada diaria al recinto costará 1 euro, importe que se abonará en las propias instalaciones conforme a la ordenanza municipal de uso de instalaciones deportivas.

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