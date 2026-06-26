Los salarios en Deza y Tabeirós crecen por encima de la media provincial pero todavía distan entre 90 y 251 euros al mes

Las bases medias de cotización por persona aumentaron en el último año en los ocho municipios analizados de Deza y Tabeirós-Montes, aunque ninguno alcanza todavía el promedio de la provincia de Pontevedra. Los datos del cierre del pasado curso reflejan una mejora generalizada respecto a doce meses antes, con avances que van del 2,2 % de Forcarei al 7 % de Agolada.

La base de cotización es la cuantía sobre la que se calculan las cuotas a la Seguridad Social que pagan trabajadores y empresas. No equivale al salario neto y tampoco coincide siempre de forma exacta con el salario bruto, ya que depende de los conceptos que cotizan, de la prorrata de pagas extra y de los topes mínimos y máximos fijados por la normativa. Aun así, es un indicador útil para aproximarse al nivel salarial y a la protección futura en pensiones, bajas laborales o desempleo.

A Estrada encabeza la relación de las comarcas, con una base media de 2.050,60 euros. Son 95,20 euros más que un año antes, un incremento del 4,9 %. Pese a liderar el ámbito estudiado, el municipio queda 90,30 euros por debajo de la media provincial. Le sigue Lalín, con 2.030,60 euros, tras sumar 111,30 euros en un año. Su crecimiento fue del 5,8 %, superior al provincial, aunque la diferencia con Pontevedra se mantiene en 110,30 euros.

Silleda ocupa la tercera posición, con 2.016,70 euros, 105,60 más. La subida equivale al 5,5 % y deja su base 124,20 euros por debajo de la provincial. Muy cerca aparece Vila de Cruces, con 2.012,80 euros y un avance anual de 101,60 euros, el 5,3 %. En este caso, la distancia con el promedio de Pontevedra asciende a 128,10 euros. Agolada completa el grupo de concellos que superan los 2.000 euros, con 2.004,20. Es, además, el que más crece en términos relativos: 131,90 euros más y un 7 %, aunque todavía queda 136,70 euros por debajo de la media provincial.

Por debajo de ese umbral figuran Forcarei, Dozón y Rodeiro. Forcarei alcanza los 1.972,30 euros, apenas 41,60 más que un año antes, lo que deja la subida en el 2,2 %, la más moderada de toda la serie. Su base media está 168,60 euros por debajo del dato provincial. Dozón llega a 1.956,90 euros, con un avance de 105,50 euros y una mejora del 5,7 %, aunque la distancia con Pontevedra es de 184 euros. Rodeiro cierra la tabla con 1.889 euros. Pese a sumar 112,50 euros en un año y crecer un 6,3 %, presenta la brecha más acusada: 251,90 euros menos que la provincia.

El promedio simple de los ocho municipios se sitúa en 1.991,64 euros. No es una media ponderada por afiliados, pero permite medir la posición conjunta del área y deja una diferencia de 149,26 euros respecto a Pontevedra. La mejora anual es común, pero insuficiente para cerrar la distancia con el conjunto provincial.

La lectura por sexos muestra otra brecha estructural. Las bases masculinas son superiores a las femeninas en todos los municipios. En la provincia, los hombres alcanzan 2.310,70 euros, frente a 1.975,30 en el caso de las mujeres, una diferencia de 335,40 euros. En los ocho municipios, además, las bases de los hombres quedan por debajo del promedio provincial masculino. La menor distancia se registra en Vila de Cruces, con 2.217,90 euros, 92,80 menos que la provincia. Le siguen A Estrada, con 2.199,50, y Forcarei, con 2.173,30. En el extremo contrario aparece Rodeiro, con 1.968,70 euros, 342 menos que la media provincial masculina. Entre las mujeres, las cuantías más altas corresponden a A Estrada y Lalín, prácticamente empatadas, con 1.895,10 y 1.894,20 euros, respectivamente. Ambas se sitúan en torno a 80 euros por debajo de la media provincial femenina. Agolada, con 1.878,50 euros, y Silleda, con 1.876,40, completan el grupo más próximo al promedio de Pontevedra. En la parte baja figuran Vila de Cruces, con 1.775,20 euros, y Forcarei, con 1.748,30, que presenta la menor base femenina de la serie.

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La brecha interna entre hombres y mujeres varía de forma notable. Vila de Cruces registra la diferencia más elevada, con 442,70 euros entre la base masculina y la femenina. Le siguen Forcarei, con 425 euros, y A Estrada, con 304,40. En Lalín la distancia es de 269,10 euros, mientras que Silleda presenta 278. Las menores diferencias aparecen en Rodeiro, con 148,70 euros; Agolada, con 235,40; y Dozón, con 243. La evolución anual indica una mejora de los salarios cotizables, pero la distancia con la provincia confirma que el reto sigue estando en elevar la calidad, estabilidad y remuneración del empleo para que el crecimiento se traduzca en una convergencia real.