Reclaman delante del Parlamento personal de apoyo escolar para Lalín

Las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en Galicia han convocado una gran concentración para esta mañana, a las 10.00 horas ante las puertas del Parlamento de Galicia. Este acto de protesta coincidirá directamente con el debate de una moción presentada por el BNG sobre la preocupante situación del personal cuidador en las escuelas de toda la comunidad autónoma.

El colectivo denominado Familias pola Reposición dos Coidadores exige una solución urgente tras la sistemática retirada de estos profesionales en diversos centros educativos durante los últimos meses escolares. Según denuncian formalmente desde Lalín, este severo recorte de personal técnico afecta de forma directa a la atención diaria, la autonomía y la plena inclusión del alumnado más vulnerable en sus respectivas aulas ordinarias. Los afectados agradecen el inmenso apoyo recibido por parte de la comunidad educativa, que engloba a profesores, equipos directivos, ANPAS y entidades sociales. Con el lema reivindicativo «Reposición coidadores xa», los organizadores insisten en que no reclaman ningún privilegio, sino los derechos fundamentales amparados por la legislación vigente actual. Advierten que sin los recursos humanos reales es completamente imposible lograr a corto plazo una educación inclusiva de calidad y efectiva.