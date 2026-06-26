Reivindicación
Reclaman delante del Parlamento personal de apoyo escolar para Lalín
Las familias de los alumnos convocan una gran concentración, esta mañana, a las 10.00 horas
Las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en Galicia han convocado una gran concentración para esta mañana, a las 10.00 horas ante las puertas del Parlamento de Galicia. Este acto de protesta coincidirá directamente con el debate de una moción presentada por el BNG sobre la preocupante situación del personal cuidador en las escuelas de toda la comunidad autónoma.
El colectivo denominado Familias pola Reposición dos Coidadores exige una solución urgente tras la sistemática retirada de estos profesionales en diversos centros educativos durante los últimos meses escolares. Según denuncian formalmente desde Lalín, este severo recorte de personal técnico afecta de forma directa a la atención diaria, la autonomía y la plena inclusión del alumnado más vulnerable en sus respectivas aulas ordinarias. Los afectados agradecen el inmenso apoyo recibido por parte de la comunidad educativa, que engloba a profesores, equipos directivos, ANPAS y entidades sociales. Con el lema reivindicativo «Reposición coidadores xa», los organizadores insisten en que no reclaman ningún privilegio, sino los derechos fundamentales amparados por la legislación vigente actual. Advierten que sin los recursos humanos reales es completamente imposible lograr a corto plazo una educación inclusiva de calidad y efectiva.
- Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor
- Ayuso abre un nuevo frente con Galicia con multas a comercios gallegos por incumplir la normativa de venta «online»
- «Arrivederci» Nicola: uno de los restaurantes italianos pioneros de Vigo apaga el horno tras casi medio siglo de éxito
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao
- Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche