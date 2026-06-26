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El PP lanza a Carmen Seijas como candidata a las municipales de Agolada

El eurodiputado Adrián Vázquez dice de ella que como «alcaldesa» sabrá aprovechar los fondos comunitarios para la mejora integral de Os Pendellos

Carmen Seijas y Adrián Vázquez, en el recinto de Os Pendellos. |

Carmen Seijas y Adrián Vázquez, en el recinto de Os Pendellos. |

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Alfonso Loño

Alfonso Loño

Agolada

A un año de las elecciones municipales el BNG ya ha confirmado en las comarcas a sus cabezas de lista en A Estrada o Silleda, mientras otros partidos se lo toman con más calma, en casos, porque no se aguardan sorpresas. El PP buscará en 2027 mantener y recuperar algunos de sus feudos tradicionales y este es el caso de Agolada, donde el PayJ acumula dos mandatos consecutivos en el poder. Los populares tienen claro a quién encomendarán esta tarea y pese a las distintas sensibilidades que existen en la agrupación local, Carmen Seijas será la candidata.

La organización provincial aprovechó una visita del eurodiputado con raíces en Lalín y Silleda Adrián Vázquez Lázara para reivindicarse como un partido que, con Seijas, como mandataria, será capaz de aprovechar los recursos procedentes de Europa para la mejora integral del recinto de Os Pendellos. «Carmen Seijas será unha alcaldesa, se acada a maioría que todos agardamos o próximo ano, que estará conectada con Europa para aproveitar as moitas liñas de fondos existentes que permitirán a mellora integral deste impresionante espazo», manifestó el europarlamentario en un recorrido por el recinto medieval. Allí trasladó a la actual portavoz municipal y última candidata las distintas posibilidades financieras de la Unión Europea para espacios como Os Pendellos, algunas con cambios estructurales que afectan directamente a fondos relevantes para municipios como Agolada.

Adrián Vázquez lamentó la situación en la que se encuentra este antiguo recinto ferial, que calificó como uno de los más relevantes de ganado en Galicia en su época y subrayó que una intervención ambiciosa tendría un impacto positivo en el patrimonio, la socioeconomía, la cultura o el turismo. Además, manifestó que si la Comisión Europea aprueba una disminución de fondos para el desarrollo rural será clave para Agolada la posición española sobre el Plan Nacional y Regional de Asociación y la prioridad que se otorgue en el mismo al patrimonio etnográfico rural que, a su juicio, «Os Pendellos representan á perfección».

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Seijas, por su parte, agradeció la visita y el interés de Adrián Vázquez por el emblemático mercado agoladés, destacó que conformado por unos 70 espacios, fueron dando pasos importantes con la declaración oficial como Conjunto Histórico-Artístico y con una posterior rehabilitación que remató en 2008, pero cree que llegó el momento de darles un mayor impulso. Fronte ao absoluto pasotismo actual, hai que actuar xa, aproveitando as oportunidades que nos brindan os fondos europeos, para melloralos a fondo, evitar o seu deterioro e convertelos na gran imaxe de marca de Agolada no mundo», manifestó la actual portavoz municipal del PP.

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