Los populares exigen al Estado el abono de las ayudas por los temporales

El grupo del PP en la Diputación de Pontevedra reclama al Ministerio de Política Territorial que resuelva la convocatoria de ayudas a los concellos para reparar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno. Recuerda que el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, anunció el 18 de marzo la recepción de presolicitudes de 23 municipios de la provincia, pero más de tres meses después, el ministerio todavía no ha formalizado ni resuelto la línea de aportaciones.

Las solicitudes suman 16 millones y corresponden a concellos afectados por daños en infraestructuras, equipamientos y bienes municipales tras los episodios de borrascas registrados en diciembre y enero, que motivaron la declaración de Galicia como Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil. Entre los municipios pendientes figuran algunos de las comarcas. Así, son Agolada, con 669.000 euros; Cerdedo Cotobade, con 413.000; Forcarei, con 182.000; Rodeiro, con 2,7 millones, y Silleda, con 632.000 euros. El PP contrasta esta situación con el Plan Vía Depo de la Diputación, dotado con 8 millones para concellos menores de 50.000 habitantes.