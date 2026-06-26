«Nuestras alfombras no solo se ven, también se huelen. Son una experiencia sensorial»

Miguel Ángel García Correa lidera una de las agrupaciones de arte efímero más reconocidas internacionalmente. La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas vuelve a situarse en el foco con su participación este sábado 27 en A Estrada, donde realizarán un tercio de la gran alfombra de San Paio, unos 100 metros de los 300 totales. El colectivo adaptará un diseño inspirado en la alfombra realizada en Madrid durante la visita del Papa, incorporando motivos locales como la estrella de A Estrada y la concha de vieira.

La asociación, fundada en 2017, agrupa a los alfombristas de Ponteareas, con larga tradición, bajo un mismo paraguas.

La asociación nace para ordenar lo que antes era muy disperso. Cada calle funcionaba casi como un pequeño reino, con unos 19 o 20 tramos distintos. Hoy estamos integrados 17 de esos 19 y contamos con unos 150 socios directos, aunque representamos a unas 500 o 600 personas en total. No es una federación pura, porque en su momento no todas las agrupaciones estaban formalizadas, pero conseguimos un modelo mixto de coordinación que funciona.

¿Cuánta gente se desplaza a A Estrada y cómo afrontan el trabajo de este sábado?

Van alrededor de 40 alfombristas de Ponteareas, combinando miembros de la asociación y de la federación gallega. En este caso vamos a realizar un tramo importante de la calle, aproximadamente 100 metros dentro de una alfombra total de 300.

¿Cómo será el diseño que van a ejecutar en A Estrada?

Vamos a adaptar el formato que utilizamos en la alfombra de Madrid para la visita del Papa. Incorporamos dos símbolos locales muy claros, la estrella de A Estrada y la concha de vieira, y después un desarrollo ornamental que enlaza todos los motivos. Es un diseño que se adapta bien al espacio y que ya probó su eficacia técnica.

¿Qué materiales utilizarán y cuánto trabajo requiere una alfombra de estas dimensiones?

Usaremos más de 5.000 tallos de hortensia, fondo verde con mimosa molida para más de 100 metros cuadrados, perfilado con tapa de bellota y caña de bambú, además de tuya negra y hoja de eucalipto para dar aroma. Queremos que la alfombra huela a Corpus de Ponteareas. Empezando a las siete de la mañana, estimamos terminar entre las doce y la una del mediodía, unas cinco o seis horas de trabajo intenso.

¿Las alfombras también se perciben por el olfato?

El olor es fundamental. En Ponteareas las alfombras no solo se ven, también se huelen. Incluso existe un Museo de los Aromas en Europa donde el aroma del Corpus de Ponteareas está catalogado. Es parte de nuestra identidad artística.

Ustedes participaron en la Alfombra Mundial del Xacobeo.

Si, fue el mayor proyecto internacional de arte efímero que hemos coordinado desde Ponteareas. En 2021 participaron unas 260 ciudades de 30 países con más de 10.000 alfombristas, y en 2022 más de 310 ciudades y 15.000 personas. Fue un salto enorme que consolidó a Ponteareas como referencia mundial. Repetirremos en 2027, año Xacobeo, y le propondremos a Alfombristas da Estrada que participen.

¿Qué aprendieron de aquella experiencia internacional?

Principalmente organización, coordinación y capacidad de trabajo en red. Aquello nos enseñó a planificar mejor y a compartir conocimientos con alfombristas de todo el mundo.

¿Qué significa para usted realizar la alfombra para la visita del Papa?

Es un orgullo enorme. En Madrid, la alfombra fue vista por millones de personas, tuvo una repercusión internacional muy grande, y hasta el Papa hablo de ella. Pero cada salida sigue siendo especial porque llevamos nuestra tradición a nuevos lugares.

¿Cómo valora el futuro del alfombrismo?

Con optimismo. La tradición sigue viva de generación en generación. En mi caso, llevo desde niño vinculado a las alfombras, y mis hijas ya son la quinta generación. Ponteareas seguirá siendo un referente mundial del alfombrismo.