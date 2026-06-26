LuXperience captura la esencia de la Rapa das Bestas de Sabucedo en cinco vídeos 360 grados

Disfrutar de la Rapa das Bestas de Sabucedo desde dentro, con todo lujo de detalles y teniendo como guías a sus verdaderos protagonistas: aquellos que lograron mantener y engrandecer una celebración ancestral declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Los artífices de este hito son los responsables de la empresa compostelana de consultoría turística LuXperience.

Gracias a la tecnología, y a un arduo trabajo, ponen al alcance de todos una experiencia extraordinaria que abarca desde los preparativos de la fiesta hasta su clímax. Lo hacen a través de cinco vídeos cortos, de menos de cuatro minutos de duración, que permiten realizar un recorrido desde la aldea de Sabucedo hasta el monte y de vuelta al curro, con imágenes grabadas con cámaras de vídeo 360 grados en 8K, drones y equipos de cámara superlenta. El resultado logrado por LuXperience son cinco piezas de extraordinario valor documental, que hacen sentir al espectador parte de una celebración cuyos orígenes se remontan al menos al siglo XVII.

En el primero de los vídeos, O espírito da tradición, sus protagonistas nos recuerdan el origen de esta ceremonia, al tiempo que inciden en que la Rapa das Bestas “é unha forma de vida para nós, un vínculo sagrado entre homes, bestas e familias”. El segundo, A chamada do monte, arranca en la misa del alba, que precede a la subida, para guiarnos a continuación hasta el lugar donde se encuentran las manadas. Es muy importante, señalan, “coñecer os códigos para saber como tratar aos animais”.

Nuevos carteles explicativos colocados en Sabucedo. / Cedida

La tercera pieza, A baixa: o camiño a casa, permite ir al lado de los caballos durante todo el recorrido hacia la aldea, mientras en la cuarta, A chegada ao curro, asistimos a ese momento mágico en el que las bestas se reúnen en el lugar en el que serán desparasitadas y les serán cortadas las crines. Todo un espectáculo para grandes y pequeños, ya que en Sabucedo los niños se inician en esta celebración con solo 8 años. El último de los vídeos, O clímax da tradición, transmite la adrenalina que experimentan los aloitadores hasta llegar al momento en el que “eres quen de bailar cos cabalos. É sentir a vida salvaxe pegada a nós”.

Según Andrés Rodríguez Canabal, director y fundador de LuXperience, “el aspecto básico en este proyecto pasa por aunar las necesidades de la propia licitación convocada por Turismo Rias Baixas, con las necesidades de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, incluyendo la perspectiva turística. No debemos olvidar que el público potencial del proyecto es mayoritariamente de fuera de Sabucedo, y tiene un bajo conocimiento de la fiesta”.

LuXperience complementa esta experiencia con la creación de una atractiva ruta turística de senderismo, circular, que sigue el recorrido de los animales. De dificultad moderada, tiene una longitud de 10 kilómetros y parte de la Igrexa de San Lourenzo. A lo largo de la misma podremos disfrutar de paisajes espectaculares, petroglifos y molinos restaurados, ya que Sabucedo es mucho más que la fiesta de la Rapa das Bestas que se celebra cada primer fin de semana de julio, y este año tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 del próximo mes. Todo el trayecto está debidamente señalizado, con paneles explicativos dotados de un código QR que nos permitirá desvelar un universo de contenidos únicos.

Cartel de la ruta. / Cedida

Desde el punto de vista técnico, para Rodríguez Canabal “el mayor desafío ha sido poder llevar a cabo en 4 meses la producción audiovisual requerida para realizar 6 vídeos 360º, la creación e instalaciones necesarias para una ruta de 10 kilómetros que transcurre mayoritariamente por espacios accesibles para caballos, y poder gestionar toda las necesidades y expectativas de todos los actores”.

Para no perdernos ni un detalle, podremos llevar la información y el recorrido en nuestro bolsillo, gracias a una APP muy intuitiva y fácil de manejar. La otra alternativa pasa por disfrutar de todo este material en la nueva página web de la Rapa das Bestas de Sabucedo, desarrollada, junto con la aplicación, por LuXperience con la también compostelana Tesla Technologies & Software SL. La web nos permite bucear por esta tradición para descubrir sus orígenes y el patrimonio de este enclave del municipio pontevedrés de A Estrada, planificar nuestra visita y sumergirnos en su museo virtual.

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El proyecto, presentado públicamente el pasado 19 de junio en Sabucedo, está financiado por la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la hoja de ruta de España para canalizar los fondos Next Generation. Además cuenta con el apoyo de la Deputación de Pontevedra y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Deza y Tabeirós - Terra de Montes.