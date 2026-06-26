Gastronomía
Lalín volverá a acoger The Burger Top en la Praza de Loriga, del 24 al 26 de julio
redacción
El evento The Burguer Top regresará a Lalín este verano después del éxito de publico cosechado en la edición anterior. Se trata de una propuesta itinerante de gastronomía dedicada a elaboración de hamburguesas gourmet, que repetirá escenario, en la Praza de Loriga. Se llevará a cabo entre los días 24 y 26 del próximo mes de julio, jornadas en la que vecinos y visitantes podrán degustar algunas de las mejores propuestas gastronómicas procedentes de distintos puntos de la geografía española en un espacio público que también contará con food trucks.
La concejala delegada de Turismo, Begoña Blanco, subraya que «o éxito da pasada edición demostrou que Lalín responde moi positivamente a este tipo de propostas, que combinan gastronomía, lecer e promoción do noso municipio. Foi un evento que encheu a Praza Loriga durante toda a fin de semana e que xerou un importante movemento para a hostalaría, o comercio e o conxunto da economía local». Añade que The Burger Top encaija perfectamente en esta estrategia, de situar a Lalín como un destino atractivo para visitar durante el verano porque ofrece una experiencia gastronómica de calidad y convierte en este caso el centro de la villa en un espacio vivo y lleno de actividad.
La entrada al recinto será libre y los asistentes podrán degustar una amplia variedad de hamburguesas gourmet, además de disfrutar de un ambiente festivo pensado para todos los públicos.
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