El Estado incrementa en un millón las entregas a los concellos de las comarcas

Los ocho ayuntamientosde Deza y Tabeirós-Montes recibirán este año un total de 18,61 millones de euros en entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), según la actualización incorporada al Real Decreto-ley 13/2026. Las cifra acaban de ser difundidas por el Ministerio de Hacienda y suponen 1,18 millones más que en 2025, cuando la asignación conjunta fue de 17,43 millones, lo que representa un incremento del 6,76 %. La mejora es generalizada en casi todos los municipios, con la única excepción de Vila de Cruces, que verá reducida su aportación anual.

La PIE es una de las principales vías de financiación ordinaria de los ayuntamientos. Se trata de anticipos que el Estado transfiere a las entidades locales con cargo a su participación en los ingresos estatales y que después se liquidan de forma definitiva. Para muchos concellos, especialmente los de menor tamaño, constituye una fuente esencial para sostener servicios, gasto corriente e inversiones.

A Estrada recibirá la mayor cuantía del ámbito analizado, con 6.415.851 euros. Son 469.454 euros más que el año pasado, cuando tenía asignados 5.946.397, lo que deja una subida del 7,89 %. Muy cerca en volumen se sitúa Lalín, con 5.986.489 euros, frente a los 5.548.340 de 2025. En su caso, el incremento asciende a 438.149 euros, también un 7,9 %. Entre ambos municipios absorberán 12,40 millones, dos tercios del total.

Silleda contará con 2.708.976 euros, después de sumar 212.958 respecto a los 2.496.017 del ejercicio anterior. Es el mayor avance relativo de la serie, con un 8,53 %. En el tramo intermedio aparece Vila de Cruces, que pasa de 1.418.058 euros a 1.353.028. La caída es de 65.030 euros, un 4,59 por ciento, y rompe la tendencia positiva del resto. Forcarei recibirá 722.097 euros, 41.120 más que en 2025, con una subida del 6,04 %. Agolada alcanza los 587.440 euros, tras ganar 28.718, lo que equivale al 5,14 %. Rodeiro se sitúa en 584.807 euros, con 41.069 más y una mejora del 7,55 %. Dozón, el concello con menor volumen, percibirá 253.381 euros, 12.524 más que el año anterior, un 5,2 %.

La actualización incluye tanto la participación por variables garantizada como las compensaciones vinculadas al IAE. En el conjunto de los ocho concellos, la primera partida suma 17,73 millones, mientras que las compensaciones por el Impuesto de Actividades Económicas alcanzan 880.872 euros. A Estrada es el municipio con mayor peso en estas compensaciones, con 428.964 euros, seguido de Silleda, con 159.349, y Lalín, con 112.238.

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El reparto confirma el peso de A Estrada y Lalín dentro de la financiación estatal local, pero también deja un incremento relevante en municipios medianos y pequeños. La mejora de las entregas a cuenta dará más margen de tesorería a los ayuntamientos , con la citada excepción de Vila de Cruces.Estas cuantías dependen de variables de reparto y compensaciones específicas, entre ellas la población o el esfuerzo fiscal.