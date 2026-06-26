El Concello de Lalín se libra del Plan Económico Financiero para dos años

A finales del pasado mes de abril el gobierno local anunciaba la inminente aprobación, con una vigencia de dos años, de un Plan Económico Financiero (PEF) por, atendiendo a la normativa estatal, vulnerar la regla de gasto en las cuentas del año pasado. En el pleno de mayo se formalizaba este acuerdo, del que se librará la administración municipal. Así fue anunciado en el pleno de este viernes por el alcalde, José Crespo, quien concretó que la presión ejercida por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) fue clave para que el Gobierno central reconsiderase su postura y al menos librase de este corsé económico (el de Lalín era sin medidas) a las administraciones cuyo incumplimiento se limitase a la disposición de los remanentes de tesorería o del exceso de financiación afectada. «Non xestionaremos tan mal como nos acusa sempre a oposición», proclamó el mandatario mientras se aprobaba con los votos del PP la tramitación de un préstamo por 4.236.975 euros para la construcción de nichos en el cementerio Fraga do Alén y la aportación municipal para los proyectos de la estrategia europea Edil.

El portavoz del ejecutivo, Avelino Souto, cuestionó los mensajes alarmistas de la oposición sobre el endeudamiento del concello, incluso con este préstamo, aseguró que se está amortizando deuda por encima de las cantidades exigidas y cifró en algo más de medio millón de euros las amortizaciones en lo que llevamos de año. Para el gobierno local no queda otra y es preciso recurrir a crédito pues la alternativa sería renunciar a los 6,5 millones de fondos comunitarios que, con la aportación municipal, supondrán inversiones por más de diez. De todos modos, para el grupo de Crespo el Estado debería ser más sensible con las administraciones locales y, como acontece con las autonómicas, adelantar al menos el 50% de los recursos y no forzar a los concellos a tensionar en exceso su caja. En este asunto el primer edil desveló en mayo la cuenta municipal dispone de algo más de seis millones.

Lo que para el gobierno entra dentro de la normalidad, financiarse para desarrollar proyectos, para la oposición es el reflejo de una gestión caótica y sin criterio que lleva al concello a una situación límite de tesorería. Desde Compromiso Rafael Cuíña pidió al resto de grupos de la oposición que indicasen qué proyectos de la Edil no acometerían, los defendió, y no cuestionó este préstamo, pero sí la deuda ya acumulada hasta la fecha. La socialista Alba Forno, por su parte, proclamó que gobernar supone establecer prioridades y que los 11 millones de deuda a los que se llegará con este crédito no implica que los vecinos hayan visto en los últimos tiempos mejoras reales, máxime cuando muchos núcleos de población siguen sin traída de aguas o saneamiento.

Mari Fernández que, como el resto de compañeros de filas de la oposición, alarmó sobre el nivel de deuda bancaria, preguntó al gobierno si pretendía subir los impuestos y recordó que en la última campaña electoral lo negaron y después llegó la decisión de incrementar la presión fiscal. La nacionalista pidió al ejecutivo rigor con el uso del dinero público. La edil no adscrita Teresa Varela expuso que el Concello alcanzará ahora su nivel de deuda más elevado de la historia. En pleno se detuvo unos minutos para mostrar las condolencias al pueblo venezolano por los terremotos y se hizo con un minuto de silencio.

Sanidad

El gobierno, por otro lado, vetó la petición del BNG sobre el refuerzo de profesionales del área de salud mental en el CIS. Souto rebuscó en la letra pequeña de la moción para justificar la posición contraria a que estos sanitarios dependiesen del centro de salud local y no del Clínico, como pedían los nacionalistas, en una iniciativa secundada por las demás fuerzas de la oposición. Mari Fernández denunció falta de medios humanos en una cuestión tan sensible como la salud mental y el gobierno defendió los avances en sanidad, con nuevas especialidades en un CIS que aspira funcionar como hospital de día.

Por otro lado, el PP también votó en contra de la propuesta de los socialistas de creación de una red de espacios públicos para favorecer el estudio. Alegó que se trata de una propuesta electoral que, mientras espera por la apertura de la biblioteca las 24 horas, se refuerza con una disponibilidad de la biblioteca de 60 horas semanales, de 9.00 a 21.00 horas a diario.

Callejero

La renovación del callejero se arrastra desde el gobierno cuatripartito y a pesar de los sucesivos anuncios no se dieron pasos en firme. Compromiso volvió a reclamar en pleno este asunto, apelando al mayor consenso posible entre los representantes públicos. Cuíña planteó espacios públicos para el expresidente de la Diputación Manuel Abeledo, para las Pandeteiras de Zobra y recordó la propuesta acordada con el PP sobre el obispo Luis Quinteiro Fiúza. A tenor de lo que se vio en la sesión plenaria esta junta de portavoces que la concejala de Cultura, Begoña Blanco, anunció ya para la próxima semana, todo apunta a que cada partido llevará sus propuestas.

El BNG, que se mostró en contra de la moción de Compromiso y su edil Manuel Carbón planteó extender la representación pública a historiadores o expertos, pidió una calle para Alexandre Bóveda. También sembró dudas sobre el pretendido consenso al sugerir una rúa para Moncho Reboiras. Mario López, que valoró el cambio de la actual Castelao para honrar al político y autor de Rianxo, pidió una calle para Piedad Fernández, la partera de Donramiro, y para el bandeirense Ramón de Valenzuela Teresa Varela cuestionó que se rebautizasen rúas ya con denominación por el engorro que supone para vecinos y empresas.

Crespo garantizó que Valenzuela figurará en el callejero, pero pedirá al gobierno de Silleda que dedique rúas para Laxeiro y para Joaquín Loriga.

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Viajes del Imserso

El debate se acaloró cuando el PP atacó al Gobierno central por suprimir la colaboración del Concello en la organización de los viajes del Imserso. Souto dijo quese se seguirá asesorando a los vecinos y el PSOE anunció que lo hará en su sede. La oposición reprendió a Souto por mentir a los mayores en un acto del PP diciéndole que desaparecerían estos viajes y culpando al Gobierno de España. n