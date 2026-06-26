Patronal dezana
La AED, sin candidatos a la presidencia, convoca un nuevo proceso electoral
El plazo expirará el 23 de julio
Campos apunta que la entidad goza de la mejor salud financiera de su historia y pide «implicación» de los asociados
La Asociación de Empresarios de Deza cerró este jueves el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del colectivo sin que ningún asociado diese el paso de presentar una lista para suceder a la directiva presidida por David Campos, por lo que el proceso electoral fue declarado desierto.
Conforme a lo establecido en los estatutos, la junta directiva saliente continuará en funciones de forma provisional hasta la aparición de una nueva directiva. Con la finalidad de que esta situación de provisionalidad se prolongue el menor tiempo posible, David Campos reunió telemáticamente a su equipo directivo para convocar un nuevo proceso electoral, de forma que el día 23 de julio será la nueva fecha límite para presentar candidaturas a la presidencia; el día 24 se proclamarían las candidaturas presentadas; y el día 30 de julio se celebraría la Asamblea General Extraordinaria con las votaciones, en el supuesto de que apareciese más de una candidatura.
David Campos apela a la «responsabilidade e implicación» del tejido empresarial para que en este segundo proceso electoral algún socio dé un paso para conformar una candidatura, porque la situación de provisionalidad de la directiva saliente no es buena para la asociación y tampoco contribuye a proyectar hacia el exterior la imagen que merece un colectivo tan solvente y reconocido como la AED, con más de tres décadas de trayectoria. Anima los asociados a aprovechar las próximas tres semanas para «falar, coordenarse a implicarse» porque, dice, la entidad se encuentra en la mejor situación económica de su historia y porque tiene retos por delante que precisan una representatividad fuerte del empresariado dezano. «Ninguén que dea o paso se vai arrepentir», indicó.
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