Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaPolicías Salvan Niño en VigoTraspaso AP-9Nueva Rectora UVigoRevisión PAUBaloncesto Vigo selecciónDimisión en el Santa Mariña
instagramlinkedin

Patronal dezana

La AED, sin candidatos a la presidencia, convoca un nuevo proceso electoral

El plazo expirará el 23 de julio

Campos apunta que la entidad goza de la mejor salud financiera de su historia y pide «implicación» de los asociados

Una asamblea de la patronal dezana.

Una asamblea de la patronal dezana. / Bernabé

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

La Asociación de Empresarios de Deza cerró este jueves el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del colectivo sin que ningún asociado diese el paso de presentar una lista para suceder a la directiva presidida por David Campos, por lo que el proceso electoral fue declarado desierto.

Conforme a lo establecido en los estatutos, la junta directiva saliente continuará en funciones de forma provisional hasta la aparición de una nueva directiva. Con la finalidad de que esta situación de provisionalidad se prolongue el menor tiempo posible, David Campos reunió telemáticamente a su equipo directivo para convocar un nuevo proceso electoral, de forma que el día 23 de julio será la nueva fecha límite para presentar candidaturas a la presidencia; el día 24 se proclamarían las candidaturas presentadas; y el día 30 de julio se celebraría la Asamblea General Extraordinaria con las votaciones, en el supuesto de que apareciese más de una candidatura.

Noticias relacionadas

David Campos apela a la «responsabilidade e implicación» del tejido empresarial para que en este segundo proceso electoral algún socio dé un paso para conformar una candidatura, porque la situación de provisionalidad de la directiva saliente no es buena para la asociación y tampoco contribuye a proyectar hacia el exterior la imagen que merece un colectivo tan solvente y reconocido como la AED, con más de tres décadas de trayectoria. Anima los asociados a aprovechar las próximas tres semanas para «falar, coordenarse a implicarse» porque, dice, la entidad se encuentra en la mejor situación económica de su historia y porque tiene retos por delante que precisan una representatividad fuerte del empresariado dezano. «Ninguén que dea o paso se vai arrepentir», indicó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor
  2. Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
  3. La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao
  4. El Congreso aprueba en pleno la transferencia a Galicia de la AP-9
  5. Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
  6. Detenidos los atracadores que robaron a punta de pistola 57.000 euros de un banco en Pazos de Borbén
  7. Mateo, el joven baterista vigués que actuará en el Resurrection Fest con 16 años
  8. Cinco autonomías aceptan el plan de Ayuso para cofinanciar el transporte madrileño mientras Galicia mantiene las reservas

La AED, sin candidatos a la presidencia, convoca un nuevo proceso electoral

La AED, sin candidatos a la presidencia, convoca un nuevo proceso electoral

Los salarios en Deza y Tabeirós crecen por encima de la media provincial pero todavía distan entre 90 y 251 euros al mes

Los salarios en Deza y Tabeirós crecen por encima de la media provincial pero todavía distan entre 90 y 251 euros al mes

«Nuestras alfombras no solo se ven, también se huelen. Son una experiencia sensorial»

«Nuestras alfombras no solo se ven, también se huelen. Son una experiencia sensorial»

El secreto de María del Carmen y Juan Antonio para 50 años de casados: "Que los enfados sean cortos"

LuXperience captura la esencia de la Rapa das Bestas de Sabucedo en cinco vídeos 360 grados

LuXperience captura la esencia de la Rapa das Bestas de Sabucedo en cinco vídeos 360 grados

El Estado incrementa en un millón las entregas a los concellos de las comarcas

El PP lanza a Carmen Seijas como candidata a las municipales de Agolada

Silleda y A Bandeira inician el 6 los cursos de natación

Tracking Pixel Contents