«Los terremotos se suman a una situación que ya era muy precaria»

Los integrantes de la Asociación Venezolanos del Deza vivieron con profunda angustia los dos terremotos registrados este jueves en su país de origen. El colectivo, con más de medio millar de miembros en la comarca gallega, permaneció en vilo por las dificultades para contactar con sus familias debido al corte de los servicios básicos. La falta de suministro eléctrico y los fallos en internet en gran parte de Venezuela obstaculizaron la comunicación, dejando a la diáspora en una situación de total incertidumbre.

La presidenta de la asociación, Mari Carmen Baldonedo, confirmó que no se informaron de daños personales entre los allegados directos de la directiva, aunque el impacto emocional fue masivo por la virulencia del fenómeno. Según explicó la portavoz, «yo me he comunicado con muchos conocidos míos en Venezuela y me dijeron que había sido horrible aunque a ninguno de ellos no les pasó nada. El susto fue muy grande por la intensidad y la duración porque fueron dos seísmos seguidos. Sí sé que fue un terremoto muy grande». La magnitud del temblor evocó crisis pasadas, ya que Baldonedo señaló: «Además, yo soy de la generación que sí recuerda el terremoto del 67».

La falta de información fiable dentro de las fronteras venezolanas marcó las horas posteriores a la catástrofe. La presidenta afirmó que «tenemos más información afuera que alli dentro del país porque está suspendido el servicio de electricidad en gran parte del país y las conexiones de internet van y vienen. También existe un caos en la atención sanitaria porque ya lo era antes del terremoto y, por lo tanto, no hay capacidad de buena respuesta. Lo que me han dicho que solo en La Guaira, en la zona del puerto y del aeropuerto, hay más de 30 edificios caídos o destruidos. Supongo que dañados muchos más».

Ante el temor a nuevos colapsos por las réplicas, muchos ciudadanos optaron por pernoctar a la intemperie en un entorno ya de por sí vulnerable. Baldonedo indicó que «me he comunicado con los integrantes más cercanos de la asociación, miembros de la junta directiva, y todos me dicen lo mismo: sus familias gracias a Dios están bien, han pasado la noche en la calle por miedo a subir a los edificios porque no saben en qué estado se encuentran las edificaciones». El sismo empeoró las precarias condiciones estructurales previas, ya que «se suma el horror del terror del terremoto a una situación que ya era muy precaria de tener agua solo unas cuantas horas al día, de fallos eléctricos en gran parte del país. Esto ha afectado a una parte muy extensa del territorio venezolano».

A nivel técnico, la escasa profundidad del epicentro incrementó el impacto y generó movimientos secundarios continuos. «A las 3 de la mañana había habido 20 réplicas y una fue de más de 4 en la escala de Richter, que es mucho. La buena noticia es que los Estados Unidos quitaron la alerta de tsunami en Puerto Rico, donde esperaban algo parecido. El asunto es que el epicentro fue a muy poca profundidad porque 10 kilómetros no es nada en la capa terrestre», detalló la portavoz.

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Pese a la honda preocupación por la situación, la comunidad mantendrá sus actividades institucionales locales. Baldonedo concluyó que «los organizadores me habían propuesto suspender la jornada sobre emprendimiento e integración en la comarca por si la gente no se animaba a ir, pero ninguna de las personas me dijo que no iba a ir».