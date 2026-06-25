Tequexetéldere, protagonista del chupinazo de las Festas de San Paio de A Estrada 2026

La plaza del Concello de A Estrada reunió ayer a muchas más personas de las habituales para asistir al chupinazo de las Festas de San Paio del 2026. La principal razón para ese poder de convocatoria la tuvo la elección de pregonero de esta edición, la agrupación de música tradicional Tequexetéldere. La comisión de fiestas quiso rendir su particular homenaje a una formación que viene realizando un gran trabajo desde 1990 y que se ganó el protagonismo en un acto habitualmente protocolario pero que esta ocasión fue algo más.

La tradición de las fiestas estradenses marca que el alcalde de A Estrada debe lanzar un chupinazo para anunciar el inicio de las celebración en honor a San Paio. Un gesto simple en el que está acompañado por la comisión de fiestas y el pregonero. El presidente de la comisión, Iván Lorenzo, abrió el turno de discursos con un rápido agradecimiento a vecinos y empresas por su apoyo y destacó que han hecho todo lo que han podido para crear un programa que, aguardan, guste a todos.

Este trabajo por parte de los cinco integrantes de la comisión fue reconocido por el alcalde, Gonzalo Louzao, quien recordó que el San Paio es una oportunidad para reunirse y «disfrutar en compañía». Louzao señaló que esta fiesta es un episodio más de la tradicional serie de celebraciones en A Estrada, que comenzó con el Salmón y la Sidra y finalizará en unos días con la Rapa das Bestas.

Momento del chupinazo de salida a las Festas de San Paio. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Tras las palabras del secretario xeral da Lingua, Valentín García, animando a todos los vecinos a sumarse a la «felicidad» del San Paio fue el turno del pregonero, el gerente de Tequexetéldere, Jose Garrido, quien reconoció que pensó que era una broma cuando recibió la llamada de la comisión. En su discurso elogió el trabajo de los profesores de la escuela y, especialmente, del hombre que ocupó su puesto durante 18 años, Kike Vázquez, antes de cederle el testigo hace poco más de un año. «Su labor fue clave para que la agrupación goce de la buena salud que tiene hoy», afirmó. El pregonero también destacó la importancia de la «transmisión cultural», algo que llevan a cabo por medio de una escuela por la que pasan padres e hijos y en la que se recoge el testigo del pasado de la música, el baile y la tradición de Galicia. Tras su discurso llegó el momento del chupinazo, del brindis con sidra y de una actuación a pie de plaza de Tequexetéldere.

Integrantes de Tequexetéldere, junto al alcalde y la comisión de fiestas. / Cedida

Programa del San Paio

Tras el pregón llegó el momento del «mañaneo», concentrado en la calle Calvo Sotelo con Supermirafiori, y el «tardeo», en este caso en la fiesta organizada en la zona de los pubs de Serafín Pazo.

La jornada festiva arranca hoy a las 10:00 horas con el lanzamiento de bombas de palenque. A las 11:00, las calles se llenarán de música con un pasacalles a cargo de los grupos D’Cotío y Repenicando.

Entre las 12:00 y las 14:00 , la Alameda acoge la actividad juvenil X-FEST, con talleres de artesanía, grafiti, simuladores de conducción, partidas de nerf y otras propuestas para los más jóvenes. Por la tarde, a las 18:30, la Praza do Mercado será escenario del espectáculo del mago Pablo Estévez, mientras que a las 19:30 la Charanga Támega volverá a animar las calles con un nuevo pasacalles.

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La música centrará la programación nocturna con el concierto de 9Louro a las 21:30 en la Praza de Galicia, seguido por la actuación de la orquesta Gran Parada a las 22:30 en Porta do Sol. A las 23:30 será el concierto de Baiuca en la Praza de Galicia. C concluirá con una nueva sesión de la orquesta Gran Parada a las 01:00.