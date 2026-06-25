Somoza denuncia que proyectos del año pasado estén sin comenzar

La portavoz municipal del PP de Rodeiro, Cati Somoza, denunció la «absoluta parálise» del ayuntamiento con un gobierno bipartito que está a punto cumplirs tres años dese la investidura de José Luis Camiñas como mandatario. . Los populares sostienen que el ayuntamiento mantiene sin iniciar obras aprobadas en 2025, afronta el verano con pistas deterioradas, instalaciones municipales sin mantenimiento y riesgo de perder fondos ya concedidos por otras administraciones.

Entre las actuaciones pendientes, la portavoz del grupo popular señala los 463.753 euros procedentes del plan +Provincia 2025 destinados a mejorar pistas en Santa Baia, Fafián, San Salvador, Negrelos y O Az, que estarían contratadas pero sin comenzar. También advierte de la situación del centro de uso asistencial, presupuestado en 1,1 millones, para el que Diputación y Xunta concedieron 650.000 euros y cuyo cierre financiero seguiría pendiente 456 días después de la aprobación de la ayuda provincial.

Somoza cifra en más de 1,5 millones los fondos paralizados o perdidos, incluyendo los 180.000 euros del Servizo de Axuda no Fogar. Añade críticas por el estado del colegio público del municipio, las pistas de pádel inauguradas en mayo de 2025 y aún sin uso, y el pabellón, que acumularía filtraciones tras una nueva reforma de la cubierta que costó 200.000 euros «conseguidos pola anterior xestión do Partido Popular», manifiesta. También denuncia deficiencias en la rúa B, falta de limpieza en el lago del río, deterioro de pistas rurales, abandono del polígono y ausencia de convenio con Medio Rural para rozas preventivas, pese a los conatos de incendio registrados en primavera.

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Para finalizar, desde la formación popular se vincula esta situación a la falta de presupuestos actualizados, ya que el Concello encara su cuarto ejercicio consecutivo sin nuevas cuentas.