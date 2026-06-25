La Rapa agota las entradas para los curros de sábado y domingo

La asociación Rapa das Bestas ha anunciado que, a poco más de una semana para que arranque la fiesta, ya no quedan entradas a la venta para los curros del sábado y del domingo. De esta manera, solo quedan entradas disponibles para el curro del lunes. El presidente de Rapa das Bestas, Paulo Vicente, apuntó que este tercer y tradicionalmente poco concurrido curro también acabará llenándose, una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años por la afluencia de más público, especialmente gente de fuera de Galicia que está de vacaciones y a los que no les importa ir fuera de fin de semana. «Es un curro más familiar. Hace años había poca gente pero en los últimos ya tuvimos buenas entradas, a lo mejor con un 95% lleno», afirmó Vicente.

Cabe recordar que la Rapa das Bestas de este año vendrá con cambio. Toda la restauración se concentrará en la zona del picadero, una decisión que busca reforzar las garantías en materia de seguridad alimentaria y mejorar la organización de los espacios durante los días de mayor afluencia de público.

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La modificación supondrá que este año no se autorizarán puestos de venta de comida sin envasar junto a la carretera, una zona por la que transitan los caballos durante los distintos actos de la fiesta. De este modo, se pretende reducir posibles riesgos y compatibilizar de manera más eficaz la actividad hostelera durante los eventos.