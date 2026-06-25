Os Pendellos de Agolada afinan su historia

El conjunto histórico de Os Pendellos de Agolada, una de las joyas artísticas de la arquitectura ferial tradicional mejor conservadas de toda Europa, se prepara para revivir con fuerza su pasado festivo de una forma totalmente innovadora e inclusiva enmarcada en la estación estival. Este verano nace una ambiciosa propuesta cultural gallega denominada «Seráns nos Pendellos», un ciclo único de música en directo y convivencia que aspira a convertirse en el gran referente de dinamización de la Galicia interior según sus promotores. El pionero proyecto transforma este espacio patrimonial agoladés, declarado formalmente Conjunto Histórico-Artístico, en un escenario vivo, dinámico y abierto a toda la ciudadanía.

La iniciativa no se limita a ofrecer interesantes actuaciones musicales; plantea una experiencia social completa. Cada velada musical comenzará a las 20.00 horas y se extenderá hasta la una de la madrugada, fusionando melodías de alta calidad con gastronomía selecta basada en productos locales de proximidad. El alcalde del municipio de Agolada, Óscar Val, subraya el profundo significado que posee esta iniciativa para el pueblo: «Cando me propuxeron esta idea, a primeira imaxe que me veu á cabeza foi a xente que durante séculos se reunía aquí para facer feira, para falar, para compartir. Os Seráns nos Pendellos recuperan exactamente ese espírito, pero para o século XXI. É o tipo de proxecto que fai que os veciños sintan orgullo do lugar onde viven.»

La programación para este verano de 2026 destaca por su variedad y enorme calidad artística, estructurada en cinco fechas clave diferenciadas para todos los gustos. El ciclo arrancará el 11 de julio con la actuación de Tonhito de Poi & Juan Eiras junto a Chavellos. El 1 de agosto será el turno de Xisco Feijoó & Juan Eiras, mientras que el 22 de agosto llegará el jazz de David Regueiro Trío. En septiembre, la música continuará el día 12 con The Black Jackets y concluirá finalmente el 19 con Valentín Caamaño Quartet.

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El acceso a todos los eventos es totalmente gratuito, empleando el solidario sistema de entrada inversa que tanto abunda ya en este tipo de propuestas artísticas. Al acabar cada sesión, el público asistente y participante podrá realizar una aportación voluntaria destinada de forma íntegra a los artistas y a asegurar la continuidad del proyecto, tal y como se viene haciendo ya en eventos similares por toda Galicia. «Os Pendellos naceron como un lugar de encontro. A nosa intención non é só programar concertos, senón recuperar ese espírito para o século XXI: que a xente veña escoitar música, conversar, compartir unha cea e sentirse parte dun espazo que forma parte da nosa identidade colectiva» explica Juan Eiras, compositor, productor y promotor de la iniciativa junto a Fanery Carabali, responsable directa de la coordinación general y atención de un evento que demuestra de forma muy clara que el patrimonio histórico gallego no solo se protege, sino que también se vive intensamente, se comparte y se celebra en comunidad.