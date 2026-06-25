“Non se trata de deixar de usar o móbil, senón de aprender a usalo doutro xeito”

La Fundación Galicia Verde acogerá este sábado 27 de junio el taller gratuito “Fai o teu móbil seguro e privado”, una actividad organizada por Enxeñería Sen Fronteiras Galicia dentro de su programa de obradoiros para o cambio ecosocial. La sesión se celebrará de 10.30 a 13.30 horas en las instalaciones de la entidad situadas en Leboso, Forcarei, y estará centrada en ofrecer herramientas prácticas para mejorar la privacidad y la seguridad digital en el uso cotidiano del teléfono móvil. Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de las redes sociales de la Fundación Galicia Verde. La realización del taller está condicionada a alcanzar un mínimo de ocho participantes.

En el bolsillo llevamos uno de los dispositivos más potentes de nuestra vida cotidiana, pero también uno de los más opacos. Sin ser plenamente conscientes, los teléfonos móviles concentran gran parte de nuestra actividad diaria, desde las comunicaciones hasta el ocio, pasando por el trabajo y las compras. Sin embargo, según advierte el voluntario de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, Alberto Molares Vila, doctor en Química, la mayoría de usuarios comete errores básicos de uso que comprometen su privacidad sin saberlo.

“O problema non é que a xente faga algo mal de maneira consciente, senón que non sabe o que está pasando co seu móbil”, explica Molares. A su juicio, la cuestión de fondo es estructural: los dispositivos llegan configurados para priorizar la comodidad y la recopilación de datos frente a la protección del usuario.

“Cando mercamos un teléfono xa vén condicionado con aplicacións e servizos que non escollemos nós”, apunta. Esa configuración inicial, añade, determina en gran medida cómo se comportará el dispositivo durante años.

Uno de los puntos más sensibles es el uso de aplicaciones comerciales masivas. “Moitas destas aplicacións están deseñadas para recoller datos de forma continua, mesmo cando non as estamos a usar activamente”, alerta. En ese sentido, el problema no es solo tecnológico, sino también de falta de información y alternativas visibles para el usuario medio.

Frente a este escenario, existen opciones para mejorar la seguridad digital sin renunciar a las funciones básicas del teléfono. “Non se trata de deixar de usar o móbil, senón de aprender a usalo doutro xeito, con ferramentas máis respectuosas coa privacidade”, señala Molares.

Enseñería sen Fronteiras Galicia ofrece alternativas de aplicaciones más seguras. / FDV_Externas

Entre las prácticas más recomendadas se encuentran el uso de aplicaciones libres de publicidad y de código abierto, gestores de contraseñas y servicios que no dependan de grandes corporaciones tecnológicas. “Hai alternativas para case todo: correo, navegación, mensaxería… e funcionan igual de ben”, asegura.

El objetivo, según explica, no es técnico sino educativo. “O que queremos é que a xente tome conciencia e vexa que hai outras opcións, que non todo está decidido por defecto”, añade.

También insiste en la importancia de la seguridad de las contraseñas y la gestión de datos personales. “Un dos erros máis habituais é repetir contrasinais ou non protexer adecuadamente as contas”, advierte.

El taller

Todo este enfoque se materializará este sábado en Leboso, donde las personas participantes aprenderán a instalar herramientas para navegar por Internet, gestionar el correo electrónico y crear y almacenar contraseñas de forma segura. La actividad está pensada como una introducción práctica a estos conceptos, sin necesidad de conocimientos previos.

“É unha actividade moi práctica, pensada para calquera persoa que use un teléfono no seu día a día”, explica Molares. Y añade: “Non fai falta ser experto, só ter ganas de entender mellor o que levamos no peto”.

El taller busca precisamente eso: abrir una puerta a una relación más consciente con la tecnología. “A idea é sementar unha inquietude, non dar todas as respostas nun día”, concluye.

En un contexto en el que la tecnología avanza más rápido que la capacidad de adaptación de los usuarios, iniciativas como esta ponen el foco en una realidad incómoda: usamos el móvil constantemente, pero rara vez sabemos cómo funciona realmente lo que ocurre dentro de él.