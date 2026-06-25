La música toma las calles de A Estrada para anunciar el inicio del San Paio

La música inundó ayer las calles del centro de A Estrada para anunciar el inicio de las Festas de San Paio. Desde que las gaitas y las panderetas de Tequexetéldere comenzaron a sonar en la plaza del Concello, la música fue el hilo conductor de una jornada inicial a modo de preludio para lo que aguarda hasta el domingo. Recorriendo la villa encontramos desde la música de las atracciones en la Praza da Feira, a la de los DJs: Carlos López, Mrj y Raúl Gómez en la zona de los pubs en un largo tardeo. Al mediodía, esa música sonó en la calle Calvo Sotelo con una animada sesión vermú con Supermirafiori, siguió en la Festa do Neno por la tarde y, ya por la noche, con Adolfo Fh como protagonista en la Zona dos Viños.

Festas de San Paio / Cedida

Festas de San Paio / Bernabé/Amanda Castro

Festas de San Paio / Bernabé/Amanda Castro