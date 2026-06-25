José Balboa presenta su nueva novela con fines solidarios

La plaza de la parroquia de San Juan de Magros, en el ayuntamiento de Beariz, acogió el pasado martes la presentación del libro «El amanecer de los que quedaron», la nueva novela del escritor José Balboa Rodríguez. El acto, celebrado en la víspera de la festividad de San Juan, reunió a un grupo de vecinos y visitantes en un ambiente tranquilo y cordial.

Durante la presentación se hizo un recorrido por la trayectoria vital y literaria del autor, nacido en A Forxa –en el Concello de Beariz– en el año 1936, destacando su compromiso cultural y su sensibilidad hacia la memoria y la emigración gallega, temas centrales de la obra. La novela, que sigue varias generaciones de la familia Otero entre Galicia y México, fue recibida con una cálida acogida por parte del público.

Como en sus publicaciones anteriores, la recaudación obtenida con la venta del libro se destinará íntegramente a apoyar la investigación de enfermedades como el Alzheimer, el cáncer o la ELA, una causa que el autor promueve desde hace años.

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La presentación del libro estuvo a cargo del párroco de Forcarei, Damián Vidal Bouzas, cuya intervención fue bien valorada por los asistentes por su tono cercano y su lectura profundamente humana de la obra y de la trayectoria del autor. Durante el encuentro también hubo espacio para el diálogo con los asistentes, que pudieron compartir impresiones sobre la novela y también conversar con el escritor.