Quejas vecinales
La iglesia de Lalín estuvo cerrada en festivo y no celebró misas
Feligreses que acudían como cada día acudían a orar por la mañana y acabaron rezando el rosario en el atrio lamentan esta decisión
Un grupo de feligreses de Lalín lamenta la decisión de los responsables de la parroquia de Nosa Señoras das Dores de cerrar la iglesia este miércoles, festividad de San Juan. Los fieles que como cada mañana, en torno a las 8.30 horas, acudían al templo se toparon con la puerta cerrada, circunstancia que aseguran no se produjo nunca que recuerden a pesar de que, por ejemplo, esta jornada coincidiese con el día grande de la romería de O Corpiño.
Después de unos instantes de sorpresa, en torno a una veintena de personas que pretendía entrar en la iglesia para orar y rezar el rosario tomó la decisión de hacerlo pero fuera del templo. Así, en torno a las 9.30 horas se reunieron en la balaustrada de piedra perimetral del atrio y rezaron el rosario. A pesar de que no se celebrasen misas, estos vecinos entienden que la iglesia pudo permanecer abierta para las personas que deseasen orar en su interior.
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