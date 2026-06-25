El Grupo de Lectura analizará hoy una novela de Luis Landero

Esta tarde se se celebrará una nueva sesión del Grupo de Lectura organizado por la concejalía de Cultura Lalín. El encuentro tendrá lugar en el museo a las 20.00 horas y estará dedicado al análisis y comentario de la novela Una historia ridícula, de Luis Landero.

La obra presenta a Marcial, un personaje convencido de que su vida merece ser contada y de que posee una capacidad extraordinaria para interpretar las acciones y las intenciones ocultas de las personas que lo rodean. A través de esta voz narrativa, Landero construye un protagonista tan extravagante como reconocible, que le permite reflexionar sobre cuestiones como las apariencias, la necesidad de reconocimiento, las debilidades humanas y las relaciones sociales en un mundo marcado por la ficción y la representación.

Luis Landero es uno de los autores más prestigiosos de la literatura española contemporánea. Nacido en 1948 en una pequeña localidad de la Extremadura rural, se trasladó con doce años la Madrid junto a su familia. Entre sus galardones destaca el Premio de la Crítica o el Nacional de Narrativa.

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El calendario del Grupo de Lectura continuará durante el mes de julio con una nueva sesión dedicada la Una habitación propia, de Virginia Woolf, una obra fundamental del pensamiento feminista y uno de los ensayos más influyentes de la literatura contemporánea.