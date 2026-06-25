Expertos de cuatro países abordarán las claves y el futuro del sector forestal

El monográfico forestal Galiforest, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el monte e instalaciones del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en el municipio coruñés de Boqueixón, sigue avanzando en la organización de su área expositiva y de su programa de actividades.

En esta octava edición destacará entre otras cuestiones el II Simposio Ibérico de Silvicultura (II SIS), un encuentro dirigido a quienes quieran conocer hacia dónde avanza el futuro del sector forestal. El foro reunirá durante dos jornadas a profesionales, investigadores, empresas, asociaciones, propietarios forestales, estudiantes, administraciones públicas y responsables políticos en torno a un objetivo común: pensar y construir el futuro del sector desde la innovación y la gestión sostenible.

La primera jornada, el próximo día 2 de julio, comenzará con la apertura oficial y la exposición de los objetivos del simposio por parte de Daniel Farias, de la sociedad Máis Madeira. A continuación se llevarán a cabo cinco conferencias. La primera será Palancas para una silvicultura activa y resiliente, en este caso a cargo de Arantza Pérez, de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), seguida de La potencialidad de los híbridos de Eucalyptus y Corymbia para plantaciones forestales en España, que impartirá Teotônio Francisco de Assis, representante de la entidad Assistech Brasil.

La tercera ponencia llevará por título Manejo nutricional en sistemas forestales: impacto en la productividad y sostenibilidad, a cargo de Ronaldo Luiz Silveira, de RR Agroflorestal Brasil. Las dos últimas serán Viveros Ence Terra: planta adaptada a cada parcela y Viveros Mañente: Max Verde – Un caso de éxito testado, conducidas, respectivamente, por Federico Ruiz, de Ence Terra, y Santiago Rodal, de Viveros Mañente. La jornada concluirá con una mesa redonda con todos los ponentes del día.

En lo que respecta a la jornada del día 3, el simposio de este monográfico comenzará analizando El futuro de las coníferas en Galicia a través de tres intervenciones. Raquel Díaz, del Centro Agrario de Lourizán, hablará sobre el programa de pino pinaster y la resistencia al nematodo; Jacobo Feijoo, de la Fundación Arume, expondrá su propuesta Gopiña: propagación innovadora de coníferas, mientras que Carlos Iglesias, de Finsa, abordará su ponencia denominada Veta: modelo de gestión forestal compartida. A continuación, se evaluará la Innovación genética en eucalipto: el caso portugués a partir de la experiencia de Raíz en mejora genética del eucalipto al servicio de Galicia, que desgranará José Araújo, de Raíz. También se analizará la mejora genética del eucalipto como puente entre Portugal y Galicia, cuestión que abordará Luis Fontes, de Altri Florestal.

Inscripciones

Las dos últimas conferencias plantearán la vanguardia en el mejoramiento forestal: del híbrido GloNi a la edición genómica libre de ADN, por parte de Claudio Balocchi, de Arauco Chile; y el Programa de mejora genética de Ence: adaptación evolutiva al territorio, de mano de Carlos Tejedor, de Ence Terra. Una nueva mesa redonda con los ponentes pondrá fin a la jornada y al II Simposio Ibérico de Silvicultura en el marco de este salón Galiforest.

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La asistencia a estas sesiones requiere inscripción previa, con el proceso de registro ya abierto en la actualidad para profesionales y todas aquellas personas interesadas en participar. Todas las inscripciones pueden formalizarse en el siguiente enlace habilitado por la organización https://forms.gle/pVQttmKU2rw16f38A.