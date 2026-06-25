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San Xoán

A derradeira travesía da Ultreia

«Se teño que quedar cun momento destes 28 anos, quédome coa queima da Ultreia». O ofrenda da barca puxo o punto final ao San Xoán do Areal de Berres, unha das celebracións máis concorridas da comarca. O símbolo da festa resistiu durante longos minutos entre as lapas, protagonizando unha despedida tan emotiva como inesquecible

La barca Ultreia prendió por San Xoán

La barca Ultreia prendió por San Xoán

Pilar Bernárdez

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Fran Campos

A Estrada

O lume apagouse, pero a memoria permanecerá acesa durante moito tempo. O San Xoán do Areal de Berres viviu na noite pasada a súa derradeira edición, pechando un ciclo de 28 anos que converteu este recuncho da beira do Ulla nun dos puntos de encontro máis especiais e concorridos do solsticio en Galicia.

O que comezou en 1998 como unha pequena fogueira acabou transformándose nunha celebración capaz de reunir centos e mesmo miles de persoas ao longo da súa historia. Xeracións enteiras pasaron polo Areal para compartir música, conversa, comida e lume nunha festa que sempre tivo algo difícil de explicar: unha atmosfera propia, construída con naturalidade, amizade e respecto polo espazo.

A despedida non quixo ser grandilocuente. Ao contrario. A organización apostou por unha celebración sinxela, cun gran picnic colectivo no que cada quen levou a súa comida e contribuíu a crear, unha vez máis, ese ambiente que durante case tres décadas alimentou o espírito da festa.

último san xoán areal berres 2026

San Xoán no Areal de Berres, A Estrada 2026. / P.B.

Ultreia

Mais o momento que quedará gravado na memoria de todos chegou xa entrada a noite. Foi entón cando as lapas abrazaron a barca Ultreia, símbolo inseparable do San Xoán do Areal. A súa queima representaba o final da travesía, a metáfora perfecta dunha festa que decidiu chegar ao seu porto definitivo.

E, porén, a barca pareceu resistirse á despedida. Ardía, pero permanecía en pé. O lume avanzaba lentamente mentres a súa silueta seguía debuxándose contra a escuridade. Como se tamén ela necesitase uns minutos máis para dicir adeus. Como se lle custase abandonar as historias, as risas e os recordos acumulados durante tantos anos á beira do río.

“Foi algo espectacular, moi simbólico. A barca quedou moitísimo tempo intacta mentres ardía e regalounos unha imaxe inesquecible”, explica a organización.

Para quen leva décadas facendo posible esta celebración, aquela escena resume mellor ca ningunha outra o significado do San Xoán do Areal. O lume, a auga, a emoción compartida e a sensación de estar vivindo algo único. “Se teño que quedar cun momento destes 28 anos, quédome co de onte. Representa todo o que vivimos aquí: o ambiente, a alegría e a esencia pura da festa, multiplicada por mil”, aseguran.

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O espazo seguirá en boas mans e cos coidados precisos, mais agora quedan as cinzas, o silencio e os recordos. Queda tamén a pegada dunha festa irrepetible que durante 28 anos iluminou as noites de San Xoán en Berres. E queda a imaxe da Ultreia resistindo entre as lapas, como quen sabe que unha despedida verdadeira nunca acontece de golpe, senón amodo.

último san xoán areal berres 2026

San Xoán no Areal de Berres, A Estrada 2026. / P.B.

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