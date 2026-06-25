Cien bestas reunidas en Sabucedo a una semana de la tradicional Rapa das Bestas

La asociación Rapa das Bestas ya cuenta los días para una nueva edición de su milenaria celebración. Como marca la tradición, el primer fin de semana de julio las manadas recogidas en los montes de la zona pasarán por el curro para las habituales tareas de rapado de crines, desparasitación y marcado. Esa vistosa y famosa imagen necesita sin embargo de un trabajo previo de recogida de las bestas. Los vecinos de Sabucedo comenzaron a realizar esta labor el 30 de mayo, repitiendo a partir de ahí cada fin de semana. En la actualidad ya han logrado reunir un centenar de bestas en el cierre de O Castelo. A una semana para que cientos de personas suban al monte para bajar las manadas al pueblo sabemos un poco de cómo fueron esas pequeñas y menos conocidas «baixas».

Según nos explica el presidente de Rapa das Bestas, Paulo Vicente, el objetivo de estos trabajos es recoger las manadas de los montes más alejados de Sabucedo, aquellos a los que no da tiempo a ir el viernes. Se trata de los montes de San Brais, San Isidro, A Planzadoria, Arca, O Cádavo o As Lamas (lugar donde hace décadas estaba ubicado el cierre de O Peón). Según calculan desde la asociación, ha reunido unas 100 bestas, sin contar a los potros. Serían 5 de las 14 manadas que hay repartidas por los montes de la zona.

No ha sido una tarea fácil, ya que solo llegar a algunas de estas zonas ya implicaba para los vecinos de Sabucedo una larga caminata por los montes. Hay además manadas especialmente complicadas, como la de A Planzadoira, conocida por el carácter indomablo de sus bestas. En los últimos años sin embargo se ha encontrado un nuevo sistema para tenderles una trampa en su huida.

Entre los caballos salvajes que se han ido recogiendo hay varios garañones, que se hacen notar. La atención también esta puesta sin embargo al otro lado de las manadas, donde algunos potros recién nacidos suelen sufrir para mantener el ritmo. El rezagado del año pasado recibió el nombre cariñoso de «Bucéfalo», al de este año, con solo unos días de vida, se le ha llamado «Emperador».

Todas estas bestas han sido reunidas inicialmente en O Curuto, uno de los grandes cierres, de unas 80 hectáreas, donde se agrupa, alimenta y mantiene a los caballos salvajes reunidos. En los últimos días, las bestas se han trasladado ya al cierre de O Castelo, desde donde bajarán directamente al curro del sábado.

Desde Rapa das Bestas apuntan sin embargo a que estos trabajos previos todavía no han acabado. Todavía tienen pendiente ir el próximo fin de semana a la zona de Souto y también a la parte baja de A Conla, donde se encuentra la grea de «Castaño». El objetivo final de estas «baixas» selectivas es lograr reunir para la fiesta a unos 300 caballos de los 450 que se estima hay en el monte. Esta es la cantidad ideal, ya que permite ir rotando un poco a las bestas en los tres curros de la Rapa.

Montando el curro

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Este trabajo de recogida de bestas en el monte se complementa con los trabajos que la asociación debe realizar en el curro y en el pueblo para la fiesta. Uno de esos trabajos es el montaje de las gradas supletorias del curro, así como el cierre y los lugares habilitados para la prensa. Paulo Vicente explicó que la estructura es de la Rapa y la montan ellos mismos. El desmontaje sin embargo se lo encargan a una empresa, ya que todos suelen terminar la Rapa con pocas fuerzas para hacerlo. Este año además deben realizar una tarea extra, ya que están realizando una reforma del Campo do Medio, en gran parte con medios propios.