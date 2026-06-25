Cáritas A Estrada pide ayuda vecinal para atender a más de 200 familias

Cáritas Parroquial de A Estrada afronta una situación cada vez más compleja para atender las necesidades de las más de 200 familias que dependen actualmente de sus programas de ayuda. Ante el incremento de la demanda y la insuficiencia de recursos económicos y humanos, la entidad aprovechará la celebración de las fiestas patronales de San Paio para instalar una mesa informativa y de recogida de donativos los días 26 y 27 de junio en la calle Calvo Sotelo, entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Según explican desde la organización, los fondos disponibles ya no permiten cubrir con la misma facilidad las necesidades ordinarias y extraordinarias de muchas familias. “A Estrada sempre respondeu con xenerosidade, pero as necesidades seguen medrando e os recursos non chegan para todo”, señalan desde Cáritas. La entidad hace frente habitualmente a gastos relacionados con alquileres, suministros básicos, medicamentos y otras situaciones de emergencia social.

La evolución de la demanda refleja el aumento de las dificultades económicas en el municipio. Si en 2021 y 2022 Cáritas atendía a unas 150 familias, en la actualidad la cifra supera las 200, alcanzando alrededor de 210 hogares beneficiarios. Esto supone un incremento cercano al 40 % en apenas cuatro años, una tendencia que ha obligado a redoblar esfuerzos para mantener los servicios que presta la organización.

La ayuda vecinal continúa llegando en forma de alimentos, ropa y otros enseres, fundamentales para el funcionamiento de los distintos programas. Sin embargo, desde la entidad recuerdan que las aportaciones económicas son igualmente imprescindibles para poder responder a necesidades que no pueden cubrirse mediante donaciones en especie.

Actualmente, Cáritas Parroquial de A Estrada cuenta con alrededor de setenta socios que realizan aportaciones periódicas, además de los donativos puntuales que recibe a través de su oficina y de la parroquia. A ello se suman ayudas procedentes del Concello da Estrada y de la Fundación Barrié, destinadas a proyectos concretos. Pese a ello, la organización reconoce que los recursos siguen siendo insuficientes.

Voluntariado

Otro de los problemas que afronta la entidad es la falta de voluntariado. Las tareas de recogida, clasificación y reparto de alimentos y ropa, así como la atención a menores en programas de refuerzo escolar y a personas que reciben clases básicas de español y gallego, dependen en gran medida de la implicación de un grupo reducido de colaboradores.

“Non precisamos só donativos; precisamos tamén persoas dispostas a dedicar parte do seu tempo aos demais”, destacan desde Cáritas. Por ello, la mesa que instalarán durante las fiestas servirá también para informar a quienes deseen incorporarse como socios o voluntarios. “Cada nova colaboración, por pequena que pareza, pode marcar a diferenza para unha familia”, concluyen.