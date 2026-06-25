Más de 330 lalinenses participaron en las actividades de Ategal

Más de 330 personas participaron durante el curso 2025-2026 en las actividades de las aulas Ategal y en los programas de envejecimiento activo promovidos por el Concello de Lalín. La concejala Carmen Canda hizo un balance «moi positivo» de una programación dirigida a mayores de 55 años y desarrollada en colaboración con Ategal, Afundación, la Universidade de Vigo y la Fundación Amigos de Galicia.

La oferta gratuita combinó formación, bienestar emocional, alfabetización digital, estimulación cognitiva, ocio saludable y participación comunitaria. Entre las propuestas destacaron dos talleres de bienestar emocional, centrados en la gestión de las emociones, el mindfulness, las técnicas de relajación, el autocuidado y la aceptación positiva del envejecimiento. La formación tecnológica tuvo también un papel relevante con cursos sobre asistentes virtuales, comunicación digital y uso del móvil. Además, el programa de digitalización para mayores de 60 años permitió adquirir competencias prácticas para desenvolverse con más autonomía en banca electrónica, administración sanitaria o aplicaciones móviles.

El convenio entre el Concello y la UVigo permitió ofrecer tres seminarios sobre ciencia aplicada a la vida diaria, desarrollo personal e inteligencia artificial. La programación se completó con el taller Alternativas para un bo envellecer, las actividades Lalín Activa no Rural, Risas e recordos. Sempre Activos y talleres de atención plena en las parroquias.

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También tuvo buena acogida A Idade de Ouro en Movemento, con actuaciones musicales en el Centro Comercial Pontiñas. Canda subraya que estas iniciativas ayudan a combatir la soledad no deseada, fomentan hábitos saludables y refuerzan la participación social.